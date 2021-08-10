Грета Тунберг снялась для обложки дебютного Vogue Scandinavia и дала большое интервью: что рассказала экоактивистка (фото)

Грета Тунберг снялась для обложки дебютного Vogue Scandinavia и дала большое интервью: что рассказала экоактивистка (фото)

Тунберг призналась, что уже три года не покупает новые вещи, а берет их у знакомых.

Экоактивистка Грета Тунберг появится на обложке первого номера Vogue Scandinavia.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

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Компанию в кадре 18-летней девушке составил исландский конь по кличке Стренгур. Вместе со съемкой, Тунберг дала развернутое интервью, в котором рассказала о теории заговора, связанной с ее именем, о желании закончить школу как обычный подросток.

Также девушка призналась, что уже три года не покупает одежду. Если ей надо, то берет у знакомых. Объясняет это тем, что индустрия моды требует немедленных изменений, а все инициативы брендов и дизайнеров в сфере экологии считает просто болтовней.

За последние годы шведская школьница стала самой узнаваемым активистом в мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис.

К слову, Vogue Scandinavia, представляющий Швецию, Норвегию, Финляндию, Исландию и Данию, выпустил первый номер. Журнал освещает стойкую моду и придерживается максимальной экологичности в процессе создания контента.

Отметим, что Грета Тунберг прекратила обучение в школе в 2019 году для общественной деятельности в защиту климата. В течение года Тунберг училась в дистанционном формате.

За это время она встречалась с климатическими активистами в Европе и США. Девушка, в частности, встречалась с президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Ее даже номинировали на Нобелевскую премию мира. А в декабре журнал Time признал Грета Тунберг человеком года. О ее удивительном пути читайте в материале ТСН.ua.

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