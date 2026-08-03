Гриб «зомби-муравей» обнаружили в неожиданном месте: что выяснили ученые

Грибок Ophiocordyceps / © iflscience.com

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Паразитический гриб Ophiocordyceps, известный способностью управлять поведением зараженных муравьев, может часть жизненного цикла проводить внутри мха. Ранее считалось, что в Амазонии он связан исключительно с насекомыми.

Новое открытие совершили ученые, работавшие в лесном заповеднике Адольфо Дуке вблизи бразильского Манауса, передает IFL Science.

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Как гриб превращает муравьев в «зомби»

После заражения Ophiocordyceps постепенно подчиняет себе поведение муравья. Насекомое покидает колонию, поднимается на растение и кусает определенную часть листа или другой растительности.

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Грибок Ophiocordyceps. / © iflscience.com

После гибели муравья из ее тела произрастает плодовое тело гриба. Оно распространяет споры, которые могут заражать других насекомых.

Долгое время считалось, что так выглядит основной жизненный цикл паразита. Однако анализ ДНК мхов в тропическом лесу показал, что гриб способен существовать и в другой форме.

Гриб обнаружили внутри мха

Исследователи нашли Ophiocordyceps в тканях мха, где он находился как эндофит — организм, живущий внутри растения, не вызывая заметного заболевания.

Сначала ученые предположили, что гриб мог попасть ко мху из-за зараженных муравьев, кусающих растительность. Однако его ДНК обнаружили также в образцах, собранных вдали от мест скопления инфицированных насекомых.

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«Мы обнаружили Ophiocordyceps вместе с другими энтомопатогенными родами во всех образцах мха, собранных вдали от муравьиных скоплений. То есть гриб присутствовал в мхах, которых никогда не кусали зараженные муравьи», – рассказал автор исследования Талес Алвес-Жуниор из Национального института исследований Амазонии.

По словам ученых, это свидетельствует о том, что гриб может иметь более сложный жизненный цикл, чем считалось ранее.

Насекомые могут быть только частью истории

Соавтор исследования Жоау Паулу Мачаду де Араужо отметил, что ученые все чаще обнаруживают энтомопатогенные грибы, связанные не только с насекомыми, но и растениями.

В регионах с более прохладным климатом уже фиксировались случаи, когда паразитические грибы могли безопасно существовать внутри растений и одновременно заражать насекомых. Однако для Амазонии такую эндофитную фазу обнаружили впервые.

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Открытие также может изменить представление о том, как гриб заставляет муравьев кусать определенные растения.

Влияет ли мох на поведение муравьев

Еще в 2018 Мачаду де Араужо и его коллеги описали несколько новых видов паразитических грибов из этого района. Один из них – Ophiocordyceps monacidis – образует плодовое тело, похожее на спорофит мха Octoblepharum.

Именно в таком мхе часто находят зараженных муравьев. В нем же исследователи теперь обнаружили Ophiocordyceps в эндофитной форме.

Ученые предполагают, что растения, внутри которых живет гриб, могут как-то привлекать зараженных насекомых или влиять на место их смертельного укуса.

«Манипулирование поведением может охватывать не только гриб и насекомое-хозяина, но и другие факторы, связанные с растением, которое кусает зараженное насекомое, и его микобиомом», — объяснил Мачаду де Араужо.

В то же время эта гипотеза еще нуждается в подтверждении. Если ее удастся доказать, открытие поможет лучше понять механизмы действия энтомопатогенных грибов и их возможное использование для биологического контроля сельскохозяйственных вредителей.

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