Грибки становятся более устойчивыми: как это угрожает человечеству

Ученые обнаружили, что широкое применение сельскохозяйственных противогрибковых препаратов способствует развитию лекарственно-устойчивых штаммов Aspergillus fumigatus, грибка, обычно встречающегося в разложенной растительной массе.

Об этом сообщило издание Chemistry World.

Около 30 миллионов человек в мире подвергаются опасности тяжелых грибковых инфекций, вызванных A. fumigatus, в частности из-за устойчивости грибка к противогрибковым препаратам. Недавнее исследование показало, что этот грибок способен развивать мутации в механизмах восстановления ДНК, что позволяет ему становиться устойчивым даже к новым препаратам, которые еще проходят клинические испытания.

Исследование под руководством Майкла Боттери из Манчестерского университета показало, что азолоустойчивые штаммы этого грибка в пять раз чаще приобретают устойчивость к новым лекарствам. Препараты класса азолов, которые используются для лечения таких инфекций, уменьшили свою эффективность из-за мутаций в A. fumigatus. Более того, некоторые штаммы уже стали устойчивыми к олорофиму, новому средству, которое должно было стать основным лечением для борьбы с такими инфекциями.

Использование азолов в сельском хозяйстве способствует развитию устойчивых штаммов грибков. Это усугубляется тем, что новый фунгицид, ифлуфенохин, повышает устойчивость к олорофиму, влияя на одинаковый участок связывания на митохондриальном ферменте. Исследователи, в частности Джоанна Роудс из Имперского колледжа Лондона, отмечают, что особенно опасными являются определенные штаммы A. fumigatus, которые сочетают устойчивость к существующим препаратам с повышенным уровнем мутаций.

Ученые предупреждают о возможности появления грибковых штаммов, устойчивых ко всем имеющимся противогрибковым препаратам. Хотя пока неясно, насколько широко эти быстро мутирующие штаммы распространяются в окружающей среде, эксперты уже выражают беспокойство по поводу этой проблемы. Джордж Томпсон, медицинский микробиолог из Калифорнийского университета, отметил, что даже новые препараты, такие как олорофим и фосманогепикс, могут стать неэффективными из-за быстрой мутации штаммов A. fumigatus.

"Это исследование вызывает беспокойство, поскольку показывает, что изоляты могут легко развивать устойчивость к новым препаратам, причем штаммы могут быстро мутировать. Это плохая новость даже для разрабатываемых препаратов", — отметил Томпсон.

Растущая устойчивость патогенных грибов, в частности A. fumigatus, к противогрибковым препаратам, широко используемым в сельском хозяйстве, представляет серьезную угрозу для здоровья людей. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу по этой проблеме, отмечая, что около 10% инфекций, вызванных устойчивыми к азолам штаммами A. fumigatus, уже зарегистрировано в некоторых больницах мира. Чтобы эффективно противостоять этой угрозе, необходимо тесное сотрудничество регуляторных органов разных стран и разработка новых стратегий борьбы с устойчивостью микроорганизмов.

Напомним, ученые выяснили, как на опухоли влияет холестерин.

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