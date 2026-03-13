Грибок из Чернобыля может спасти людей в космосе: ученые шокировали открытием

ЧАЭС / © Getty Images

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году научное сообщество прогнозировало, что зона вокруг разрушенного энергоблока на десятилетие превратится в мертвый пустырь. Однако природа продемонстрировала поразительную способность к адаптации: несмотря на экстремальный радиационный фон, жизнь не просто уцелела, а эволюционировала. Сегодня исследователи уверены, что изучение этих «радиорезистентных» организмов станет ключевым элементом в будущих космических миссиях, где уровень излучения остается одной из главных угроз колонизаторам.

Об этом сообщает профильное издание earth.com.

В центре внимания ученых оказался грибок Cladosporium sphaerospermum. Этот вид плесени давно известен биологам, однако именно в условиях Чернобыльской зоны отчуждения он проявил уникальные свойства. Оказалось, что микроорганизм не только без ущерба себе выдерживает смертельные дозы радиации, но и выбирает наиболее зараженные участки для своего размножения. Более того, наблюдения свидетельствуют, что радиация для этого гриба является своего рода энергетическим ресурсом, который он «поглощает» для стимуляции собственного роста.

Эта особенность плесени заинтересовала исследователей, ищущих способы оградить космонавтов от космической радиации. Чтобы защитить экипаж, у ракет есть специальные экраны, но каждый лишний килограмм, отправленный в космос, стоит очень дорого. Так что для настоящей колонизации других планет нужно какое-то принципиально иное решение, чем отправлять противорадиационные щиты с Земли.

Вот здесь ученых и заинтересовала способность плесени Cladosporium sphaerospermum преуспевать в условиях сильного облучения.

Эксперимент на МКС: плесень как будущая защита от радиации

Чтобы проверить идею в реальных условиях, исследователи отправили гриб на Международную космическую станцию (МКС) в специальном автономном модуле CubeLab. Хотя МКС и защищена частью магнитного поля Земли, уровень радиации там значительно выше, чем на поверхности планеты.

В герметичной чашке Петри одну половину заполнили питательным раствором с грибом, а вторую — чистым питательным раствором без плесени. Под каждой половиной разместили датчики радиации. И датчики зафиксировали, что под грибом уровень радиации был немного ниже, чем во второй половине чашки, где плесени не было. И чем толще становился слой плесени, тем более заметную разницу в уровнях радиации фиксировали датчики.

Авторы исследования (опубликованное в Frontiers in Microbiology в 2022 году) говорят осторожно: это лишь доказательство концепции. Эксперимент невелик, многие факторы трудно отделить. Но результаты обнадеживающие. Вместе с тем исследователи предполагают, что такой гриб мог стать основой для живого противорадиационного щита для космических ракет или колоний на других планетах.

