Грибок может колонизировать Марс: ученые обнаружили опасные микроорганизмы

Ученые обнаружили уникальный грибок, который может загрязнить Марс. Споры этого грибка способны пережить путешествие к Марсу. Даже ультрачистых помещений NASA недостаточно, чтобы остановить это.

Об этом сообщают Daily Mail.

Уникальный грибок может загрязнить планету Марс: что о нем известно

Ученым известно, что грибки — достаточно устойчивые образования. Но последние исследования показали, что некоторые штаммы грибков могут пережить даже путешествие на Марс.

В рамках эксперимента грибковые споры подвергли суровым условиям, которые возникают во время космических путешествий, а также такие, которые существуют на Марсе. Большинству живых организмов для гибели будет достаточно низких температур, ультрафиолетового излучения, ионизирующих излучений и низкого атмосферного давления.

Однако этого оказалось недостаточно для спор грибка Aspergillus calidoustus, поскольку им удалось выжить.

Этот патоген способен образовывать серую и коричневую плесень. Его уже знают как устойчивого к лекарствам. Грибок Aspergillus calidoustus может вызывать редкие, тяжелые и смертельные реакции у людей со слабым иммунитетом, особенно у людей, переживших трансплантацию органов.

Нежелательный грибок может попасть на другие планеты и стать там инвазивным видом. Это означает обладать большой способностью к распространению естественным путем.

Этому виду грибка удалось проникнуть даже в ультрастерильные комнаты NASA, которые считаются одними из самых чистых в мире. Это означает, что такой грибок может выжить с самого полета в космос до высадки на Марсе.

Команда исследователей собирала грибковые микробы из чистых помещений NASA, которые используются для подготовки миссий и запуска космических кораблей. Споры этих грибов подвергли воздействию экстремального холода, радиации и марсианской пыли. Один из видов (A. calidoustus) успешно выдержал эти суровые условия.

«Это не означает, что загрязнение Марса возможно, но это помогает нам лучше количественно оценить потенциальные риски выживания микробов. Микроорганизмы могут обладать чрезвычайной стойкостью к стрессовым факторам окружающей среды», — заявил руководитель исследования Кастури Венкатесваран из лаборатории реактивного движения NASA.

Уничтожить грибок удалось только при сочетании сверхнизкой температуры и высокой радиации. Если подобные бактерии попадут на Марс, это может навредить многолетним исследованиям.

Что известно о планете Марс

Марс — четвертая планета от Солнца. Она имеет очень разреженную атмосферу, запыленное пространство и очень холодные температуры.

На Марсе динамичные времена года, есть каньоны, потухшие вулканы и ледниковые шапки.

Это все доказательства того, что в прошлом планета была довольно активной.

Марс является одной из самых исследованных планет Солнечной системы, а также единственной, на которую люди отправили марсоходы. День на Марсе длится дольше, чем на Земле.

Год на Марсе равен 687 земным дням.