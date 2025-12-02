Грибок-"пожиратель" радиации из Чернобыля может защитить астронавтов в космосе: детали

Меланизированный гриб Cladosporium sphaerospermum

Найденный на месте катастрофы Чернобыльской АЭС «черный грибок» выживает, питаясь радиацией, что может совершить революцию в космической отрасли. Ученые предполагают, что его уникальные свойства позволят защитить астронавтов и внеземные колонии от космического излучения.

Украинский миколог Нелли Жданова еще в 1997 году обнаружила черную плесень, которая заселяла высоко радиоактивные руины Чернобыльской АЭС, прорастая на стенах, потолках и даже внутри помещения реактора. Дальнейшие исследования показали: эти грибы необычно взаимодействуют с ионизирующим излучением.

Это открытие, продемонстрировавшее способность живых организмов не только выживать, но и развиваться в условиях радиации, поставило под сомнение предыдущие представления о границах жизнестойкости. Оно также открыло возможности для практического применения — от очистки радиоактивных зон до создания защиты для астронавтов в космосе.

Известно, что ионизирующее излучение, которое обычно разрушает клетки и ДНК, для этих грибов фактически стало источником питательной энергии. Ключевую роль здесь играет меланин — пигмент, который, в частности, определяет цвет человеческой кожи и защищает ее от ультрафиолета. Он берет на себя защитную функцию и способность поглощать радиацию.

Исследование 2007 года показало, что меланизированные грибы под воздействием радиоактивного цезия росли на 10% быстрее, что свидетельствует об использовании излучения как источника энергии. Этот механизм получил название радиосинтез.

«Энергия ионизирующего излучения примерно в миллион раз выше, чем энергия белого света, который используется в фотосинтезе. Следовательно, вам нужен достаточно мощный преобразователь энергии, и именно это, по нашему мнению, способен делать меланин — превращать ионизирующее излучение в полезную энергию», — рассказала ученая-ядерщица Екатерина Дадачева.

Астробиолог NASA Линн Ротшильд, в свою очередь, прогнозирует развитие «микоархитектуры» — жилых модулей из грибных материалов, выращенных на Луне или Марсе. Такие «живые» стены будут выполнять не только конструкционную, но и защитную роль, автоматически восстанавливаясь и экранируя радиацию. Это может значительно уменьшить стоимость космических миссий. И вполне возможно, что грибы, которые смогли освоить Чернобыль, в будущем будут обеспечивать безопасность астронавтов.

К слову, волонтеры вблизи Чернобыльской зоны отчуждения зафиксировали собак с шерстью необычного синего оттенка, хотя животные выглядят активными и здоровыми. Эксперты говорят, что «ничего странного» в этом нет. Вероятная причина — контакт с промышленными остатками, например, медным купоросом или реагентами из заброшенных биотуалетов.