Грибок превращает пауков в зомби: неизвестный ранее вид обнаружили в пещерах

Ученые обнаружили в пещерах Ирландии новый вид паразитического грибка, поражающего пауков и превращающего их в зомби.

Об этом сообщает издание Phys.org.

Команда ученых, возглавляемых доктором Гарри Эвансом, почетным сотрудником CAB International, обнаружила пораженных грибком пауков, принадлежащих к видам Metellina merianae и Meta menardi, на потолке или стенах пещер.

Все они покинули свои логова в глубине пещер и мигрировали, чтобы умереть на относительно далеком расстоянии.

Грибок, который превратил этих пауков в зомби и заставил их к этому путешествию, получил название Gibellula attenboroughii — в честь естествоиспытателя сэра Дэвида Аттенборо.

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Таким образом, грибок-паразит переносит свои споры.

О таком способе размножения некоторых грибов было известно и раньше. В частности, грибы рода Ophiocordyceps в тропических лесах Бразилии заражают для этого муравьев.

Ученые в своем исследовании использовали исторические гербарные записи и литературу, чтобы выявить скрытое разнообразие в пределах рода Gibellula на Британских островах, а также доказательства широкого распространения заражения пауков в Норфолке и Уэльсе.

В новой работе ученых сделан вывод, что роль нового вида грибка в динамике популяции пауков требует дальнейшего изучения, как и метаболиты, которые производит грибок-паразит для управления поведением своих хозяев, которыми он манипулирует.

Напомним, ученые совершили новое шокирующее открытие, показав, что обычный морепродукт может стать ключевым в борьбе со следующим кризисом в области здравоохранения.

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