Грибок-убийца стремительно мутирует и распространяется по миру: ученые бьют тревогу

Грибок Candida auris

Устойчивый к лекарству грибок Candida auris, вызывающий смертельно опасные инфекции, становится все более заразным и уже зафиксирован в более чем 60 странах мира. Ученые предупреждают: он научился эффективно уклоняться от иммунной системы человека и медикаментов.

Об этом пишет The Independent.

Что известно

Ученые в новом обзоре исследований предостерегают о стремительном распространении опасного грибка Candida auris, который приобретает все большую вирулентность и резистентность к противогрибковым препаратам. Инфекции, вызванные этим возбудителем, представляют особую угрозу людям с ослабленным иммунитетом и могут быть смертельными.

По данным исследователей, грибковые инфекции ежегодно поражают около 6,5 миллионов человек в мире. Уровень смертности в тяжелых случаях превышает 50% даже при условии лечения. Candida auris относится к инвазивным дрожжевым грибкам и способен вызвать тяжелые системные инфекции.

Впервые этот патоген обнаружен в 2009 году в ушном канале пациента в Японии. Уже через несколько лет грибок распространился на другие страны, в частности, Индию, где в 2014 году его официально признали серьезной угрозой для общественного здоровья. По состоянию на сегодняшний день Candida auris зафиксировали по меньшей мере в 61 стране на шести континентах.

Новейший обзор, опубликованный в журнале Microbiology and Molecular Biology Reviews, выявил ряд уникальных свойств грибка. В частности, он способен изменять форму роста – от дрожжеподобной до нитевидной, что способствует быстрому распространению и развитию стойкости к лекарству. Не считая того, особые белки клеточной стены разрешают ему прикрепляться к коже человека, практически «прилипая» к ней.

Ученые отмечают, что колонизация кожи Candida auris является серьезной проблемой, поскольку инфицированные пациенты могут передавать грибок другим людям — как в пределах одной больницы, так и между медицинскими учреждениями.

Отдельную опасность представляют так называемые выводные насосы в клеточной мембране грибка. Они способны выводить противогрибковые препараты еще до того, как они подействуют. Также Candida auris формирует слизистые биопленки на разных поверхностях, что значительно усложняет лечение.

Исследователи отмечают, что диагностика инфекций, вызванных этим грибком, часто осложняется из-за неправильной идентификации, что приводит к задержкам в назначении эффективной терапии. В этой связи ученые призывают к разработке новых противогрибковых препаратов широкого спектра действия, совершенствованию диагностических тестов, а также созданию вакцин и иммунных методов лечения для пациентов группы риска.

Раньше шлая прот аемничный грибок Gibellula attenboroughii, который превращает пауков на настоящих «зомби», контролируя их поведение и поедая изнутри.

Да, зараженный паук покидает свою паутину, чтобы умереть на открытом воздухе, а затем из его тела прорастают новые споры грибка.

Подробности читайте в материале ТСН.ua.

В обзоре также отмечается необходимость повышения глобальной осведомленности о грибковых заболеваниях и усилении эпиднадзора, особенно в странах с ограниченными ресурсами. В то же время ученые сообщают, что три новых препарата уже проходят клинические испытания и могут стать доступными для лечения опасной инфекции.