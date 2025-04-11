Грибы-убийцы могут преодолеть вредителя, угрожающего продовольственной безопасности более 80 стран

Гусеница кукурузной лиственной совки / © Госпродпотребслужба

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Обнаруженные учеными из Австралии грибы-убийцы способны атаковать и уничтожать червей кукурузной лиственной совки (Spodoptera frugiperda) — вредителя, распространившегося по всему миру и угрожающего продовольственной безопасности более 80 стран.

Об этом сообщает Live Science со ссылкой на новое исследование.

Этот вид вредителей происходит из тропических районов Центральной и Южной Америки, но сейчас распространился в Европе, Азии, Африке и Австралии.

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По словам зоолога из Северо-Западного университета в Южной Африке Джонни ван ден Берга, одна взрослая самка S. frugiperda может отложить от 1000 до 2000 яиц за свою жизнь. При этом потомство этого вида развивается очень быстро: уже через неделю после откладывания яиц личинки могут наносить значительный вред растениям.

Личинок этого вида сложно обнаружить из-за их крохотных размеров, фермеры часто не замечают вредителей, пока урожай не поврежден.

В основном вредители питаются кукурузой, но могут также повредить пшеницу, хлопок, сахарный тростник и овощи.

В ходе нового исследования, проведенного Департаментом первичной промышленности Австралии, ученые обнаружили пять видов грибов и бактерий, способных убить лиственную кукурузную совку в течение всего около 24 часов после воздействия.

К примеру, гриб Nomuraea rileyi прикрепляется к коже листовой совки, покрывая ее, прежде чем распространиться внутри тела личинки. Затем он поедает листовую совку изнутри.

Другая группа ученых обнаружила дополнительные типы грибов, способных убивать кукурузных гусениц, а также некоторые типы бактерий. Некоторые штаммы гриба Beauveria bassiana убили около 75% кукурузных гусениц в течение 48 часов.

Исследования все еще находятся на ранней стадии, но работа ученых достаточно перспективна для борьбы с вредителями, угрожающими продовольственной безопасности десятков стран по всему миру.

Напомним, ранее в чилийских Андах команда ученых обнаружили редкую лягушку, которую на протяжении 130 лет считали вымершей.