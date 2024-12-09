Гроб Святого Николая нашли через 1600 лет — фото

Он умер в 343 году нашей эры.

В Турции археологи обнаружили гроб, который, как полагают, принадлежит раннехристианскому епископу греческого происхождения Святому Николаю.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Расположенная в Демре, Анталия, Турция, церковь Святого Николая с 1989 года является местом раскопок для исследователей, поскольку считается, что это место последнего покоя Святого Николая из Мир Ликийских (ныне Демре), умершего в 343 году нашей эры.

История свидетельствует, что епископ помогал тем, кому не повезло, и даже потратил свое наследие на помощь нуждающимся. Святой Николай также дарил тайные подарки, оставляя монеты в обуви людей.

Но, похоже, археологи наткнулись на что-то, связанное с популярным религиозным деятелем.

Он умер и был похоронен на месте своей церкви, хотя византийский император Феодосий II приказал построить на том же месте еще большую церковь в его честь.

В Турции нашли гроб Святого Николая / Фото: Getty Images

Чтобы сохранить его останки, их перевели в саркофаг, который затем поместили в новую церковь.

Остатки Святого Николая уже имеют много истории, после того, как его кости были извлечены из саркофага итальянскими ворами в 1087 году, а остальные кости забрали моряки во время первого Крестового похода.

Хотя в Баре и Венеции было найдено несколько костей, принадлежащих одному человеку, неизвестно, принадлежат ли они святителю.

Но теперь, в 2024 году, археологи обнаружили несколько в двухэтажной пристройке церкви – известняковый саркофаг, и они считают, что он может принадлежать Святому Николаю.

В Турции нашли гроб Святого Николая / Фото: Getty Images

Раскопками руководила Эбру Фатма Финдик, доцент Университета Хатай Мустафы Кемаля.

Исследователи, работавшие в рамках проекта Legacy for the Future, сказали, что глубина каменного гроба была 1,8 м и поняли, что они находятся на месте захоронения, только когда обнаружили кости животных и части глиняных ламп.

Пока не подтверждено, принадлежит ли гроб самому Святому Николаю, поскольку место его настоящей могилы уже давно является предметом теоретических догадок.

Финдик объяснила: "Некоторые источники предполагают, что Святой Николай был похоронен вблизи священной зоны города Миры. Тот факт, что мы нашли саркофаг возле церкви, в которой, как считается, расположена его могила, может указывать на то, что это действительно священная местность, которую мы искали. Это важное археологическое подтверждение исторических источников относительно места захоронения святого Николая.

Пока раскопана только крышка, а небольшая часть погребальной камеры видна, поскольку исследователи продолжают искать подсказки.

"Наша величайшая надежда – найти надпись на саркофаге. Это помогло бы прояснить содержание захоронения и позволило бы определить точный период, которым оно датируется", — сказала она, добавив, что больше подробностей об их находках ожидается в следующем году.

Напомним, недавно археологи обнаружили могилу римского воина. Уникальное погребение обнаружили в нидерландском городе Герлен.

Читайте также: