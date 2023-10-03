Гробницу элитного воина, которой более 1400 лет, обнаружили под автостоянкой — фото

Археологи раскопали могилу элитного солдата на автостоянке.

Об этом пишет Daily Star.

На поиски понадобилось 1400 лет, но могила легендарного солдата была найдена во дворе гостиницы в Икаруге, Япония. Эксперты обнаружили следы древних построек всего в нескольких минутах езды от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При раскопках были обнаружены старые железные мечи, остатки керамики и драгоценности. Артефакты датированы VI веком.

Гробница элитного воина в Японии / Фото: Naohiro Toyoshima/Pen News

Внутри девственной древнеегипетской гробницы также было обнаружено восемь новых комнат.

Обнаруженные артефакты связывают автостоянку с бывшим местом традиционных размышлений, где были проведены захоронения кофуна. Такие захоронения разбросаны по всей Японии, примерно там похоронены 161 000 человек.

Стиль погребения кофун обычно предназначен для воинов и знати. Профессор археологии Наохиро Тошима считает, что для подтверждения гробницы необходимы дополнительные доказательства.

Гробница элитного воина в Японии / Фото: Naohiro Toyoshima/Pen News

Выпускники Университета Нары рассказали: "Перед раскопками в гробнице было высажено много маленьких деревьев. Это место планируется превратить во внутренний двор отеля, поэтому мне нужно было выяснить, древняя ли это гробница или нет. Железные мечи, железные наконечники стрел, конская упряжь, глиняная посуда и ожерелье были найдены внутри".

Тело в гробнице уже "сгнило и исчезло", хотя есть еще некоторые надежды на то, как гробницу можно будет использовать. Профессор Тойсима подтвердил, что это могила не самурая.

Они добавили: "Однако, исходя из места, где был помещен меч, можно заключить, что там были похоронены два человека. Это важная гробница. Поскольку она была построена независимо, а каменная камера большая. Могила местного влиятельного человека".

Гробница элитного воина в Японии / Фото: Naohiro Toyoshima/Pen News

Гробница шириной 1,6 метра и метр глубиной ни разу не была разграблена, хотя были отмечены повреждения потолка. Это место было переименовано в курган-кофун Фунадзука, при этом могила будет "засыпана и сохранена", а артефакты должны быть "помещены в местный музей".

Напомним, на греческом острове нашли неизвестный древний город. Он, вероятно, был основан в VI веке до нашей эры и существовал до VI века нашей эры.

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