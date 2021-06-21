Гробницы, деньги и амфоры: на хорватском острове нашли древний некрополь

Археологическую находку уже назвали самой важной в истории острова.

На известном хорватском острове-курорте Хвар в Адриатическом море был обнаружен древний некрополь, датируемый 4-5 веком нашей эры. Археологическую находку уже назвали самой важной в истории острова.

Как сообщает издание Аncient Оrigins, некрополь был построен в 4-5 веках нашей эры.

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Археологи также обнаружили в некрополе Хвара похоронные принадлежности, амфоры, масляные лампы, стеклянные бутылки, деньги, посуду из глины и керамику.

Кроме этого, в одной из гробниц археологи нашли 12 скелетов. Она была обнесена каменной кладкой. Это говорит о том, что ее хозяева были состоятельными людьми, говорят ученые.

Останки и могильный инвентарь были запечатаны в больших амфорах.

Также ученые обратили внимание на то, что стили захоронения могут сильно отличаться. Для одних людей использовали простые каменные могилы, а для других — сооружения с черепичными крышами.

Археологи считают, что количество глиняной посуды, найденной в некрополе Хвара, откроет "новое видение о производстве керамики", широкий спектр ритуальных надгробий позволит исследователям проанализировать торговые связи острова с другими поселениями того времени.

Напомним, норвежские археологи обнаружили остатки поселения на удаленном горном перевале Лендбрен, принадлежащих к эпохе викингов.

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