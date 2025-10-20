Гробница Тутанхамона на грани разрушения – что ее "съедает"

Считается, что фараон умер в возрасте 19 лет / © Associated Press

Реклама

Гробница фараона Тутанхамона в Луксоре открыта в 1922 году археологом Говардом Картером, находится в самом худшем состоянии с момента своего обнаружения. Ученые считают, что решающим моментом стало наводнение 1994 года, затопившее Долину царей.

Об этом пишет издание Independent.

По данным ученых, на потолках появляются трещины, горные породы расслаиваются от влажности, а краски на стенах тускнеют из-за грибков.

Реклама

Профессор Саид Хэмеда из Каирского университета отмечает, что наибольшую угрозу представляет трещина, проходящая через потолок погребальной камеры и вход в нее. Именно через нее дождевая вода проникает внутрь, повышая уровень влажности и усиливая давление на слабую породу.

«Горы вокруг Луксора покрыты трещинами не только в долине, но и в районе Дейр-эль-Бахри, где расположен погребальный храм царицы Хатшепсут. Эти трещины создают риск отрыва больших каменных масс и их обрушения на соседние гробницы», — объяснил ученый Хаваш.

Напомним, ученые сделали новую реконструкцию лица фараона Тутанхамона.

Кроме того, стало известно, что разгадали тайну проклятия Тутанхамона.