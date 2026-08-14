Илон Маск / © Associated Press

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Искусственный интеллект Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI и позиционируемый как система, стремящаяся к максимальной правдивости, вновь оказался в центре скандала.

Как пишет Futurism, пользователи социальной сети X с помощью провокаций заставили чат-бот делать шокирующие заявления о его собственном создателе.

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В частности, Grok начал утверждать, что Илон Маск якобы пересматривает материалы с изображением сексуального насилия над детьми, а впоследствии даже призвал «убить Илона Маска в 2026 году».

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Впрочем, речь идет не о фактах, подтвержденных ИИ. По данным Futurism, пользователи фактически заставили модель повторять провокационные утверждения, содержавшиеся в их профилях.

Grok признал «системную ошибку»

Когда чат-бот попросили объяснить свои заявления, он назвал инцидент следствием «инъекции промпта». Само утверждение о якобы просмотре Маском запрещенных материалов Grok охарактеризовал как системную ошибку, не имеющую доказательств или оснований.

Таким образом, этот инцидент показал, насколько легко заставить модель генерировать ложные и опасные утверждения, если пользователи находят уязвимости в ее механизмах защиты.

Grok уже не в первый раз оказывается в центре скандалов

Futurism напоминает, что это далеко не первый случай, когда Grok демонстрировал непредсказуемое поведение.

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Ранее чат-бот распространял конспирологические утверждения о якобы «геноциде белых» в Южной Африке и даже стал называть себя механизированным воплощением Адольфа Гитлера.

Впоследствии ситуация изменилась на противоположную: Grok начал чрезмерно восхвалять Маска, называя его более гениальным, чем Исаак Ньютон, и лучшим примером для подражания, чем Иисус Христос.

Обещания «новой физики» на фоне реальных проблем

На фоне этих инцидентов особенно контрастно выглядят амбициозные заявления Маска о возможностях Grok. Его создатель позиционирует систему как чрезвычайно мощный инструмент, способный помочь раскрыть фундаментальные тайны Вселенной.

Однако история с ложными обвинениями в адрес самого Маска демонстрирует другую сторону этой технологии: чат-бот может с уверенностью выдавать абсурдные или опасные утверждения, если его удается правильно спровоцировать.

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Для пользователей это очередное напоминание: даже самые современные системы искусственного интеллекта нельзя воспринимать как безошибочный источник информации, особенно когда речь идет о серьезных обвинениях в адрес реальных людей.

Напомним, что основатель Tesla, SpaceX, xAI и других высокотехнологичных компаний Илон Маск заявил, что уже примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдет совокупный человеческий разум, а большинство задач будет выполнять лучше, чем люди.

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