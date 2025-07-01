Группа крови может влиять на риск раннего инсульта.

Группа крови может оказывать влияние на риск раннего инсульта. / © Сергей Рыженко

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Люди с определенной группой крови могут иметь более высокий риск инсульта в молодом возрасте — до 60 лет.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного генетического анализа, опубликованные в журнале Neurology.

Исследование, опубликованное в 2022 году, выявило связь между группой крови A1 и повышенным риском раннего инсульта. Анализ охватил данные из 48 генетических исследований, в которых приняли участие около 17 000 пациентов с инсультом и 600 000 человек без инсульта в возрасте от 18 до 59 лет.

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В частности, у носителей генетической подгруппы A1 риск инсульта до 60 лет был на 16% выше, чем у людей с другими группами крови. В то же время у людей с группой O1 риск, напротив, был ниже на 12%.

Причина — вероятно, в свертывании крови

Исследователи считают, что эта связь может быть связана с механизмами свертывания крови. Среди факторов работа тромбоцитов, состояние сосудистой стенки, а также циркулирующие белки, участвующие в образовании тромбов.

«Мы до сих пор не знаем точного механизма, но все, вероятно, сводится к свертыванию крови», — отметил соавтор исследования, сосудистый невролог Стивен Киттнер.

Но риск не критический — дополнительного скрининга не требуется

Исследователи отмечают: хотя риск инсульта для людей с группой A несколько выше, он не является основанием для особого наблюдения или тревоги.

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Повышенный риск для людей с группой A теряется в возрасте после 60 лет. Это позволяет предположить, что инсульты в молодом возрасте могут иметь другую природу, чем более поздние, часто вызванные атеросклерозом.

У младших пациентов, отмечают авторы, чаще случаются тромботические инсульты, связанные с образованием сгустков крови, а не с накоплением холестерина.

Другие наблюдения

Группа B также продемонстрировала более высокую частоту инсультов — примерно на 11% независимо от возраста.

Генетические особенности локуса ABO, определяющего группу крови, также связаны с риском кальцификации артерий и венозного тромбоза.

Данные были собраны в основном в Северной Америке, Европе, Японии, Пакистане и Австралии. Только 35% участников были неевропейского происхождения, поэтому требовались будущие исследования с более широкой выборкой, чтобы подтвердить универсальность выводов.

«Нам определенно нужны дополнительные исследования, чтобы прояснить механизмы», — подытожил Киттнер.

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