Грузовой корабль Dragon направляется к МКС: как проходил запуск

Запуск осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Американская компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции.

Космический корабль Dragon через 12 минут после запуска отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9. Теперь он должен в автоматическом режиме долететь до МКС и состыковаться с ней, пишет "РБК-Украина" в четверг, 3 июня.

Сообщается, что стыковка состоится в субботу, 5 июня.

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Отметим, что это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.

Напомним, что NASA совместно с SpaceX отправят на Международную космическую станцию кальмаров, которые светятся в темноте, и микроскопических беспозвоночных тихоходок.

А 22 мая компания Virgin Galactic успешно осуществила очередное испытание пилотируемого шаттла VSS Unity, который достиг космоса и вернулся на Землю.

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