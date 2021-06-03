Грузовой корабль Dragon направляется к МКС: как проходил запуск

Запуск осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.
Американская компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции.
Космический корабль Dragon через 12 минут после запуска отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9. Теперь он должен в автоматическом режиме долететь до МКС и состыковаться с ней, пишет "РБК-Украина" в четверг, 3 июня.
Сообщается, что стыковка состоится в субботу, 5 июня.
Отметим, что это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.
Liftoff! pic.twitter.com/hFhQBHhalx— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021
Напомним, что NASA совместно с SpaceX отправят на Международную космическую станцию кальмаров, которые светятся в темноте, и микроскопических беспозвоночных тихоходок.
А 22 мая компания Virgin Galactic успешно осуществила очередное испытание пилотируемого шаттла VSS Unity, который достиг космоса и вернулся на Землю.