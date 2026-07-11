Грязная "пуговица" оказалась монетой последнего короля викингов в Норвегии

На данный момент известно только о четырех подобных монетах / © Associated Press

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Кладоискатель обнаружил предмет, который он воспринял за грязную пуговицу. Однако анализ показал, что на самом деле это уникальная серебряная монета, связанная с Магнусом Босоногим, которого часто называют последним королем викингов в Норвегии.

Об этом сообщает Live Science.

Монета находилась на глубине 10–15 см под поверхностью грунта.

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Исследователи провели рентгеновское сканирование монеты, позволившее обнаружить изображение грифона — мифического существа с телом льва и чертами хищной птицы. Этот мотив иногда интерпретируют как льва святого Марка, христианский символ, но, по словам ученых, существо больше напоминало грифон. В средневековом христианском искусстве грифоны использовались для символизации двойной природы Христа — человеческой и божественной.

На лицевой стороне был обнаружен мотив «крест над крестом» с двойными линиями на концах и небольшими полукругами или чашевидными формами. Само сочетание креста и грифона делает эту монету такой редкой.

Всего со времен правления Магнуса Беррфетта известно о 100 монетах, найденных в 12 местах. Это делает каждый новый экземпляр ценным для понимания того, как монеты производились и обращались в Норвегии в эпоху поздних викингов и раннего средневековья.

Напомним, в Переяславе под корнями дерева нашли монету, которой почти 400 лет.

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