Хакерам удалось взломать электронную почту ФБР: подробности

Оборудование, на которое повлиял инцидент, было быстро отключено после обнаружения проблемы

Федеральное бюро расследований США заявило, что хакерам удалось взломать его электронную почту и разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Поддельные электронные письма, приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на "ic.fbi.gov".

Оборудование, на которое повлиял инцидент, "было быстро отключено после обнаружения проблемы", ФБР заявило: "Это постоянная ситуация".

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Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности осведомлено об этом инциденте.

Организация по отслеживанию угроз Spamhaus Project в Twitter обнародовал копию фейкового письма, которое заканчивалась подписью Министерства внутренней безопасности: "Срочно: Субъект угрозы в системах".

В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.

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