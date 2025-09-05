Хакеры атакуют смартфоны: Google выпустила экстренное обновление безопасности для Android

Телефон / © Pixabay

Google выпустила сентябрьский патч безопасности для Android, который устраняет более 84 уязвимостей, в том числе и две, которые уже активно используются злоумышленниками.

Об этом пишет Android Рolice.

Одна из самых серьезных — критическая уязвимость CVE-2025-48539, позволявшая получить полный контроль над устройством через Bluetooth или Wi-Fi. Кроме нее, обновление исправляет еще три уязвимости критического уровня.

По данным Google, уязвимы устройства на базе Android от 13 до 16 версии. Уведомление об обновлении должно появиться в ближайшее время, и пользователям настоятельно рекомендуют установить его. Чтобы проверить наличие обновления вручную, необходимо зайти в «Настройки» → «Безопасность и конфиденциальность» → «Система и обновление» → «Обновление безопасности». Для полной защиты устройства убедитесь, что установлен патч с датой 2025-09-05.

Кроме того, компания отмечает, что некоторые уязвимости касаются Android 12 и более старых версий. Google рекомендует прекратить использование таких устройств, поскольку они больше не получают обновлений безопасности.

