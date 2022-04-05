Хакеры из России распространили сообщения с фейковыми ссылками на Telegram для получения личных данных украинцев

Хакеры из России распространили сообщения с фейковыми ссылками на Telegram для получения личных данных украинцев

В результате подобных атак злоумышленники похищают данные сессии, список контактов и истории переписки в Telegram.

Украинские специалисты зафиксировали кибератаки из России, которые направлены на получение доступа к аккаунтам Telegram.

Об этом сообщают Правительственная команда реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA и Киберполиция Украины.

Также читайте Как остановить Россию: Зеленский дал ответ на заседании Совбеза ООН

Как действовали хакеры

Преступники распространили среди граждан Украины сообщения с вредоносными ссылками на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода с SMS. В результате кибератак злоумышленники похищают данные сессии, список контактов и истории переписки.

Украинские киберспециалисты заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники "переезжают" на хостинги РФ. Поэтому пользователей платформы призывают завершить все сеансы в Telegram кроме текущего.

"Призываем быть бдительными и принять во внимание описанный вектор атак, а также не переходить по подозрительным ссылкам и установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации в Telegram (наряду с кодом SMS). В случае получения подобных сообщений просим срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины с целью принятия неотложных мер по блокированию вредоносных веб-ресурсов", — отмечают в ведомстве.

Читайте также: