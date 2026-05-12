Хакеры охотятся на ваше селфи: эксперты предупредили об угрозе фото с пальцами

Современные технологии и искусственный интеллект позволяют злоумышленникам получать биометрические данные даже из селфи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты объясняют, что хакеры могут с помощью AI-инструментов выделять отпечатки пальцев из фотографий высокого качества и потенциально использовать их для доступа к аккаунтам, банковским приложениям или электронной почте.

Толчком к новой волне беспокойства стала демонстрация китайской экспертки по безопасности Ли Чан. Во время телешоу она показала, как можно воспроизвести отпечатки пальцев знаменитости из обычных фото в соцсетях, где человек показывал знак «peace».

По ее словам, четкие отпечатки могут быть считаны даже из фотографий, сделанных на расстоянии до 1,5 метра. В некоторых случаях часть данных можно восстановить и с большей дистанции.

Какие фото наиболее подвергают опасности

Наибольший риск представляют хорошо освещенные фото высокого качества, где руки отчетливо видны спереди. Если в сети есть несколько изображений под разными углами, это еще больше упрощает задачу для киберпреступников.

Эксперты советуют по возможности размывать или скрывать пальцы на фотографиях перед публикацией в соцсетях.

Подобные случаи уже происходили раньше. Еще в 2014 году немецкий хакер Ян Крисслер заявил, что смог воспроизвести отпечаток пальца нынешней президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен по фотографиям с публичного мероприятия.

Отдельно специалисты предупреждают о популярном тренде с «AI-гаданием по ладони», когда пользователи загружают в чат-боты подробные фото рук.

По словам консультанта по кибербезопасности компании ESET Джейка Мура, такие сервисы могут получать изображения в хорошем качестве вместе с большим количеством биометрических данных.

«Передача таких фото крупным технологическим компаниям потенциально опасна, ведь биометрические данные могут храниться или использоваться в будущем», — отметил эксперт.

В то же время специалисты отмечают, что массового характера подобные атаки пока не имеют и чаще всего касаются целенаправленных попыток получить доступ к ценным аккаунтам или устройствам.

