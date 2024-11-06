HeroVideo – инструмент для создания видео по текстовым статьям от Bidmatic.io

Компания Bidmatic Inc. представила HeroVideo – инструмент для создания видео из текстовых статей. Эта платформа позволяет пользователям настраивать ключевые параметры, такие как аватары, язык и голос за кадром и практически мгновенно создавать готовые видео. Инструмент был впервые представлен на выставке DMEXCO 2024.

Добавление автоматически созданного видео в статью помогает решить проблему снижения активности взаимодействия пользователей с текстовым контентом, поскольку видео имеет на 70% более высокий уровень привлечения, чем текст. HeroVideo предоставляет набор созданных ИИ аватаров и более 50 вариантов озвучивания с разными языками и акцентами; например, вы можете сделать аватар похожим на ведущего новостей или и на себя, что очень полезно для инфлюэнсеров и блоггеров. Он предоставляет интуитивно понятные средства настройки видео с помощью шаблонов, логотипов, изображений и музыки. Видео создаются через несколько минут и автоматически добавляются на веб-сайт с помощью видеопроигрывателя Bidmatic.io, который пользователи могут настроить в соответствии со своими потребностями. Кроме того, сгенерированные видео можно конвертировать в краткую форму и публиковать в социальных сетях (YouTube, TikTok, Instagram).

HeroVideo отлично подходит для различных целей, таких как рассказ историй, освещение событий, монетизация рекламы, привлечение новых пользователей, улучшение взаимодействия с пользователями и вовлечение в социальные сети.

Изображение: Bidmatic.io

Кроме собственно HeroVideo, генерирующего видео из текста статьи, Bidmatic.io представляет также быстрый, легкий и надежный проигрыватель, созданный в HTML5 со временем безотказной работы 99,99%.

Сейчас на рынке можно проследить четкий тренд: большинство людей выбирают именно видео, а не текстовый контент. Пользователи охотнее переходят на такие платформы, как Instagram, TikTok и YouTube, и это проблема для владельцев медиа с преимущественно текстовым контентом. HeroVideo поможет новостным ресурсам, туристическим блоггерам, журналам о стиле жизни и вообще всем паблишерам быстро и эффективно создавать короткие видеоролики из «тонн текса» новостных публикаций или обзоров. Этот ИИ-инструмент устраняет потребность в дорогостоящих услугах по профессиональному изготовлению видео. Платформа выполняет все задачи автоматически. Благодаря этому у пользователей будет больше свободного времени для создания нового оригинального контента.

Генеральный директор Bidmatic.io, Иван Ляшок