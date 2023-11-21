Hillel IT School запустила уникальный образовательный проект и начала снимать про это реалити-шоу

Hillel IT School обеспечивает участников необходимыми ресурсами для работы и поддержкой экспертов из ІТ-компаний. Кроме практического опыта и реализации проекта, команда получит грант на обучение 140 000 грн. Но при условии, что она реализует этот проект в указанный срок, подчеркивают организаторы. Более того, можно будет наблюдать за тем, как участники создают и разрабатывают проект от идеи до презентации рабочей версии. Об этом будут рассказывать в дайджестах в соцсетях бренда.

“Иметь преимущество на рынке труда – вот о чем переживает студент, – акцентирует Вадим Друмов, СЕО Hillel IT School. – И в Hillel Reality Program мы предлагаем участникам максимально прокачать навыки и свои скилы. И сделать это на конкретной практике в настоящем проекте, который они будут вести с нуля. Все для того, чтобы наши студенты получили All-inclusive для своей реализации. Убежден, что этим должны обеспечивать образовательные центры”.

Среди 200 претендентов и нескольких десятков идей были отобраны 14 участников и 1 проект для работы. В команду вошли разработчики, тестировщики, дизайнеры, проджект-менеджеры и бизнес-аналитики. Реализовывать проект им будут помогать эксперты из ІТ-компаний.

“Hillel Reality Program – это прежде всего, не кружок по интересам. Здесь речь идет о максимальной реальности, где участники пройдут полноценный курс по всем правилам работы в команде: с расписанными должностными ролями, своей вовлеченностью, зоной ответственностью. Где будут четкие этапы проекта, сроки и т.д.”, – подчеркнула Лиана Солкарян, главный координатор образовательного проекта.

Будут работать участники над веб-приложением. Цель – обеспечить украинцев легким и эффективным доступом к важной информации для их адаптации в новой стране или новом городе.

“Я всегда хотел присоединиться к созданию реального и социального проекта. И здесь появилась такая возможность – создать интегрированную информационную систему, где пользователи смогут быстро находить ответы на проблемные вопросы или делиться своим опытом, – подчеркнул один из участников Олег Заднепровский из Харькова. В свое время он прошел в школе несколько курсов, в том числе с помощью IT Generation. В Hillel Reality Program будет работать Python-разработчиком.

В Hillel Reality Program школа инвестирует более 350 тыс. грн. Срок реализации проекта – 3 месяца. Если команда представит проект за это время, то получит грант на обучение в 140 тыс. грн. Также существует условие, что если по соответствующей рейтинговой системе участник будет занимать последнее место, он покинет проект, а его место займет кандидат из резервной группы. О том, как команда создает и разрабатывает это веб-приложение рассказывают в видеосериях Дайджеста на ютуб-канале компании.