Хирурги пересадили пациенту почку генетически модифицированной свиньи: чем все закончилось

Больница / © Pixabay

Медики Массачусетской общей больницы удалили генетически модифицированную почку свиньи у Тима Эндрюза, который в течение девяти месяцев жил с пересаженным органом — самый длинный зафиксированный срок среди пациентов со свиными органами.

Об этом сообщает журнал Science.

Ранее рекорд продолжительности принадлежал пациентке, которой в 1964 году пересадили почку шимпанзе. В отличие от нее, Эндрюз пережил отказ органа, сейчас полагается на искусственную систему очищения крови и ожидает донорскую почку от человека.

Причина отказа органа

Почку Тиму пересадили еще в январе 2025 года — она имела 69 генетических модификаций, предназначенных для предотвращения иммунного отторжения. Уже через несколько месяцев орган превзошел предыдущий рекорд Тованы Луни, у которой свиная почка пробыла в теле 130 дней.

Однако иммунная система Эндрюза все же начала отторгать орган, несмотря на 10 модификаций свиньи и регулярный прием иммунодепрессантов. Из-за ухудшения работы почки 23 октября хирурги были вынуждены ее удалить.

Несмотря на отказ органа, девятимесячное пребывание почки в теле человека демонстрирует потенциал генетически модифицированных свиней как временного решения для пациентов, ожидающих донорский орган от человека.

Состояние развития трансплантаций свиных органов

США разрешили клинические испытания пересадки органов модифицированных свиней двум компаниям – United Therapeutics и eGenesis.

В Китае уже была проведена первая пересадка печени генетически модифицированной свиньи человеку. Пациент прожил полгода после операции с трансплантированным органом — 40 дней.

Также в Китае пересадили легкие свиньи человеку со смертью мозга, что открывает путь к предстоящим трансплантациям легких живым пациентам.

Исследователи продолжают изучать возможности и ограничения пересадки свиных органов, которые могут стать критически важным ресурсом для людей, ожидающих донорскую помощь.

