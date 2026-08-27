Хирургический ChatGPT: в Британии впервые удалили опухоль мозга с помощью ИИ

Искусственный интеллект помог хирургам спасти зрение пациенту / © Перше медичне об'єднання Львова

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В больнице Университетского колледжа Лондона команда хирургов успешно провела первую в мире операцию по удалению опухоли головного мозга с помощью живой ассистенции искусственного интеллекта . Новейшая технология позволила врачам безопасно обойти критически важные кровеносные сосуды и нервы, спасши 48-летнего пациента от полной потери зрения.

О деталях этого беспрецедентного медицинского прорыва сообщает BBC.

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Опасный диагноз и симптомы болезни

До недавнего времени 48-летний менеджер по обслуживанию клиентов и отец двоих детей Рис Гибберт был абсолютно здоров и ежедневно гулял пешком во время обеденного перерыва. Во время одной из таких прогулок он внезапно потерял сознание и упал прямо посреди дороги, что заставило его немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Сканирование головного мозга обнаружило у него нераковую опухоль размером 11 миллиметров, которая росла на гипофизе у основания черепа. Поскольку это образование начало сильно давить на зрительные нервы, у пациента резко сузилось периферическое зрение, появилась сильная усталость и постоянно случалось головокружение. Риск потерять зрение стал главной причиной для принятия решения о скором хирургическом вмешательстве.

Как искусственный интеллект ассистировал хирургам

Сама операция предусматривала введение тонкого эндоскопа через нос непосредственно в основание черепа, где опухоль пряталась за слоями кости и крепкой мембраны. Определить безопасное место для его удаления было крайне сложно, ведь анатомия каждого человека уникальна, а риск повредить большой кровеносный сосуд всегда остается очень высоким.

Именно на этом сложном этапе к работе подключился специальный инструмент искусственного интеллекта, анализирующий на отдельном экране видео с операционной в реальном времени. Система непрерывно отслеживала движения хирургических инструментов и выделяла участки, где безопаснее всего удалять опухоль, обозначая скрытые важные анатомические структуры вроде технологии распознавания лиц в смартфонах.

Хирургический ChatGPT и успешное выздоровление

Профессор Хани Маркус, участвовавший в проведении этой процедуры, рассказал, что их система предварительно обучалась на сотнях видеозаписей по удалению опухолей гипофиза. По его словам, искусственный интеллект проанализировал больше операций, чем большинство хирургов видят всю свою жизнь, поэтому он действует как экспертная вторая пара глаз, работая при этом в режиме реального времени. В дальнейшем разработчики стремятся создать полноценный аналог ChatGPT для хирургов.

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Сам пациент уже ощутил невероятные результаты после инновационного вмешательства. Рис Гибберт признался, что, когда открыл глаза после операции, его зрение стало кристально чистым, а в течение следующих восьми недель все побочные эффекты болезни полностью исчезли. Министр инноваций в сфере здравоохранения Джеймс Фрит также приветствовал успех разработки, подчеркнув, что правительство продолжит поддерживать такие технологии при соблюдении надлежащих мер безопасности.

Напомним, ChatGPT спас женщину , которую целый год лечили от тревожности. Британка чуть не погибла из-за смертельно опасного заболевания, пока искусственный интеллект не подсказал правильный диагноз.

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