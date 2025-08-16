Хищная «индейка» с сверхмассивными когтями: в Монголии нашли новый вид динозавра

Представление ИИ о динозавре Shri rapax

Ученые обнаружили в древних пустынях Монголии новый вид хищного динозавра , названного Shri rapax, являвшегося близким родственником велоцираптора. Его отличали мощные руки и очень длинные когти, которые позволяли охотиться на большую добычу.

Как сообщает Interesting Engineering, окаменевшие останки были найдены в формации Дзадохта в пустыне Гоби. Эта геологическая область была пустыней с разбросанными озерами 75-71 миллион лет назад, в позднем меловом периоде.

«Shri rapax имел более массивный череп и более крепкую челюсть, более длинную шею, более крепкие руки и сильнейший второй палец с поразительным когтем длиной около восьми сантиметров», — сказал Паскаль Годефруа, палеонтолог и соавтор исследования.

По его словам, это свидетельствует о том, что Shri rapax специализировался на охоте на большую или более тяжелую добычу, чем его близкие родственники.

Стратегия охоты

Shri rapax жил рядом со своим современником – велоцираптором. Оба динозавра имели длину около двух метров, но Shri rapax имел несколько физических отличий. Палеонтологи считают, что его мощные руки свидетельствуют о другой стратегии охоты.

В отличие от велоцираптора, который, вероятно, использовал свою серповидную когти на ноге, Shri rapax, очевидно, использовал свои сильные руки и кисти, чтобы удерживать большую или более сложную добычу. После того как добыча была зафиксирована, он добивал ее мощными укусами.

Хотя его точный рацион еще изучается, потенциальной добычей могли быть рогатый динозавр протоцератопс и молодые панцирные пенакозавры. Интересно, что в тех же геологических слоях содержится много окаменелостей именно этих травоядных животных.

Shri rapax тоже мог охотиться группами.

Ближайший родственник современных птиц

Окаменелость древнего динозавра была удивительно хорошо сохранена, кости были все еще соединены. Скелет, свернутый в позу с приподнятой шеей и хвостом, свидетельствует о том, что динозавр либо задохнулся, либо утонул, возможно, после захоронения обвалившейся песчаной дюной.

На окаменелости не были найдены следы перьев, однако ученые уверены, что они были. Такой вывод основывается на доказательствах, полученных от подобных окаменелостей, обнаруженных в Китае, полностью сопротивленных. Это также подтверждается обнаружением точек крепления перьев у велоцираптора, найденного в этой самой геологической формации.

«Мы почти уверены, что Shri rapax имел перья и напоминал большую индейку. Это семейство хищных динозавров, дромеозавры являются ближайшими родственниками современных птиц», — отметили ученые.

Сложный путь в музей

Окаменелость Shri rapax имела нелегкий путь. Ее незаконно вывезли из Монголии, контрабандой переправили из страны и продали на черном рынке. После нескольких перепродаж ее приобрела французская компания, которая сообщила об этом в Институт естественных наук. Палеонтологи смогли сделать 3D-сканирование черепа, что явилось ключевым шагом, поскольку позже череп был потерян.

После переговоров полный скелет Shri rapax был официально возвращен на родину в Монголию.

Напомним, зубы динозавров оказались "капсулами времени" и помогли воспроизвести доисторический климат. Ученые смогли реконструировать состав атмосферы, которой дышали динозавры благодаря анализу изотопов кислорода в их окаменевших зубах.