Хищник, которого не должно было быть в Антарктике, попал в объективы ученых (фото)

В водах Антарктического океана на значительной глубине впервые за всю историю наблюдений была зафиксирована акула, что ставит под сомнение многолетние научные представления о границах распространения этих хищников.

Как сообщил морской биолог Алан Джеймисон, основатель Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, который занимается изучением жизни в самых глубоких частях Мирового океана, видеозапись была получена в январе 2025 года во время глубоководных исследований вблизи Южных Шетландских островов, недалеко от Антарктического полуострова. Камеру установили в пределах Антарктического океана — региона, который официально начинается южнее 60 градусов южной широты.

Зафиксированная акула относится к группе спящих акул и имеет длину от трех до четырех метров. Она медленно двигалась над морским дном на глубине около 490 метров, где температура воды составляла примерно 1,27 градуса по Цельсию.

Исследователь отметил, что экспедиция не ожидала увидеть акул в этом регионе, поскольку в научной среде долгое время считалось, что эти хищники не способны выживать в антарктических водах из-за экстремально низких температур. При этом зафиксированный экземпляр не был мелким — речь шла о массивной взрослой особи.

На видео также попал скат, который оставался неподвижным на дне и не реагировал на появление акулы. Его присутствие не стало неожиданностью для ученых, ведь ареал скатов уже давно известен в южных широтах.

Независимый эксперт, биолог по охране природы Peter Kyne, подтвердил, что ранее ни разу акулы не фиксировались так далеко на юг. Он отметил, что климатические изменения и постепенное потепление океанов могут влиять на изменение ареала морских хищников, однако из-за удаленности Антарктики научные данные по этому региону остаются ограниченными.

В то же время, по словам специалистов, не исключено, что спящие акулы обитали в Антарктическом океане и раньше, но из-за малой численности и глубоководного образа жизни оставались незамеченными.

Исследователи объясняют, что акула держалась на определенной глубине из-за особой стратификации вод Антарктического океана. На глубине около 500 метров формируется относительно теплый слой, который является более благоприятным для жизни. Предполагается, что такие акулы питаются падалью — тушами китов, гигантских кальмаров и других морских организмов, которые опускаются на дно после гибели.

