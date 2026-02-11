Хищник стал вегетарианцем 307 млн лет назад: новое открытие ученых

Хищник / © ТСН

Реклама

Новый вид тетрапода Tyrannoroter heberti, живший 307 миллионов лет назад, считается одним из первых наземных животных, которые экспериментировали с травоядным питанием.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

Как сообщили исследователи из Филдского музея естествознания в Чикаго и Карлтонского университета в Канаде, Tyrannoroter был небольшим хищно-травоядным тетраподом длиной около 25 сантиметров. Окаменелую черепную коробку животного нашли внутри выкопанного пня в Новой Шотландии (Канада) и подробно исследовали с помощью высокоразрешающего микро-КТ.

Реклама

«Это один из древнейших известных четвероногих, которые питались растениями», — отметил Арьян Манн, эволюционный биолог и соавтор исследования.

«Обнаружение Tyrannoroter показывает, что эксперименты с травоядностью начались еще у самых ранних наземных тетраподов — предков всех сухопутных позвоночных, включая людей».

Череп Tyrannoroter содержал ряд привычных зубов, а также костные пластины — так называемые «зубные батареи» — в верхней и нижней челюстях. Как и у более поздних травоядных, включая динозавров, эти пластины терлись друг о друга, измельчая жесткие растения.

«Мы были поражены тем, что обнаружили внутри рта: эти дополнительные зубы были созданы для измельчения пищи, особенно растительной», — рассказала Хиллари Маддин, палеонтолог и старший автор исследования.

Реклама

Ученые отмечают, что Tyrannoroter, вероятно, не был строгим вегетарианцем — он мог питаться и мелкими насекомыми или членистоногими, что, возможно, помогло его пищеварительной системе приспособиться к растительной пище.

После обнаружения признаков травоядного питания у Tyrannoroter исследователи проверили и другие окаменелости семейства pantylid и нашли подобные зубные структуры даже в образцах возрастом 318 миллионов лет.

«Наши результаты, вместе с другими современными исследованиями, дают прямые доказательства того, что травоядность появилась очень быстро после выхода тетраподов на сушу», — говорится в публикации.

Эта находка пересматривает хронологию происхождения травоядных тетраподов и показывает, что эксперименты с растительной пищей начались почти сразу после колонизации суши четвероногими.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в Аргентине на юге Патагонии обнаружили окаменелости нового гигантского крокодилоподобного хищника Kostensuchus atrox, который жил 70 млн лет назад.Животное достигало 3,5 м в длину и весило до 250 кг, имело мощные челюсти и острые зубы, вероятно охотилось на динозавров среднего размера.