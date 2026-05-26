Хищный динозавр двигался со скоростью черепахи: ученые сделали невероятное открытие

Динозавр / © Pixabay

Реклама

На севере Китая ученые исследовали одно из крупнейших в стране полей следов динозавров и обнаружили необычную деталь — один из хищных динозавров передвигался со скоростью всего около 1 км/ч. Это примерно соответствует темпу ходьбы черепахи и является одним из самых медленных показателей движения тероподов, которые когда-либо фиксировали исследователи.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Поле следов расположено в районе Сюаньхуа в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй. На открытой территории площадью примерно 30 тысяч квадратных метров ученые обнаружили более 5000 отпечатков. По информации местных геологов, эта находка относится к крупнейшим местам со следами динозавров в Китае.

Реклама

Сначала исследователям был известен только один участок со следами завроподов и тероподов, однако впоследствии они нашли еще два — в 1,5 и 2,25 километра от первого. На этих территориях сохранились 27 трехпалых следов типа гралатор длиной от 10,1 до 26,7 сантиметра.

Позже международная команда ученых из Китая, Бразилии и Австралии детально исследовала отпечатки и разделила их на 16 больших и 11 меньших следов. Установлено, что они принадлежат к формации Тученцзы, возраст которой оценивается примерно в 154-134 миллиона лет.

Самые интересные результаты получили при анализе третьего участка. Команда под руководством Син Лиды из Китайского университета геологических наук в Пекине измерила пять хорошо сохранившихся следов небольшого теропода. Длина шагов оказалась очень малой — от 32 до 46 сантиметров.

После расчетов исследователи пришли к выводу, что динозавр двигался со скоростью примерно 0,28 метра в секунду, то есть около 1 км/ч. Ученые назвали это редким примером настолько медленного передвижения теропода.

Реклама

Для сравнения, другие небольшие динозавры этого периода могли двигаться со скоростью 9-14 км/ч. Значительно быстрее были страусоподобные тероподы, в частности орнитомимус, который, по оценкам, разгонялся до 70-80 км/ч. Велоцирапторы могли достигать скорости около 60 км/ч.

Ученые предполагают, что медленный темп движения не был особенностью физических возможностей животного. Вероятно, динозавр просто неторопливо передвигался по местности, осматривая территорию или выслеживая добычу.

Исследователи отмечают, что следы являются важным источником информации о поведении динозавров. Если кости позволяют изучать строение тела, то отпечатки могут хранить свидетельства о том, как животные двигались и вели себя в конкретный момент времени.

Напомним, вблизи Галапагосских островов обнаружили микровосьминога «Microeledone galapagensis» размером с мяч для гольфа. Крошечное существо обитает на глубине около 1800 метров и долгое время оставалось загадкой для ученых.

Реклама

Новости партнеров