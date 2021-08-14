Облака-"НЛО", которые "предсказали" погоду: украинские полярники стали свидетелями необычного явления

По форме эти облака напоминают чечевицу, миндаль или даже сигары.
Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" стали свидетелями необычного явления — это чечевицеобразные облака.
Об этом информирует Национальный антарктический научный центр.
Это овальные облака, вытянутые горизонтально, с равными четко очерченными краями. Они имеют яркий белый цвет, иногда с разноцветным сиянием. По форме эти облака напоминают чечевицу, миндаль или даже сигары. Полярники также шутят, что — это антарктический "НЛО", ведь они похожи на "летающие тарелки". Такое впечатление может быть и потому, что чечевицеобразные облака обычно расположены на небе отдельно от любых других групп облаков. Они могут лишь "сливаться" между собой, напоминая стопка тарелок.
Чечевицеобразные облака в основном наблюдаются в горных регионах. Почему так? Для их формирования нужны:
- сильный горизонтальный поток воздуха, насыщенный влагой;
- препятствия (собственно горные вершины), которые этот поток огибать;
- стойка стратификация атмосферы, то есть четкое разделение воздуха на "тяжелый" и "легкий" слоя.
"Когда поток огибает препятствие, образуется волна, на верхушке которой влага конденсируется (т.е. из газообразного состояния переходит в жидкое) и появляется облако. Пройдя гребень волны, капли воды опускаются вниз и испаряются, но в это время на их место постоянно приходит новый конденсат из потока воздуха. Поэтому чечевицеобразные облака не двигаются небом, а как бы "зависают" в одной точке — как раз вот на той вершине, где происходит образование капель ", — говорится в сообщении.
Поэтому и толщина таких облаков может составлять всего 500 м, а в ширину они могут быть от нескольких (по масштабу отдельной горы) до 10-20 км (если объединяются над горным хребтом).
Чечевицеобразные облака чаще всего "живут" в среднем ярусе на высоте от 2 км до 4 км в полярных регионах и до 8 км в теплых широтах. Они принадлежат к семейству высококучевых облаков, которые сами по себе никак не влияют на изменение погоды и крайне редко дают осадки. Однако их появление обычно "предвещает" будущее ухудшение погоды, в частности, приближение холодного атмосферного фронта или перемещения холодных воздушных масс из отдаленных районов.
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