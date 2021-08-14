Облака-"НЛО", которые "предсказали" погоду: украинские полярники стали свидетелями необычного явления

По форме эти облака напоминают чечевицу, миндаль или даже сигары.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" стали свидетелями необычного явления — это чечевицеобразные облака.

Об этом информирует Национальный антарктический научный центр.

Это овальные облака, вытянутые горизонтально, с равными четко очерченными краями. Они имеют яркий белый цвет, иногда с разноцветным сиянием. По форме эти облака напоминают чечевицу, миндаль или даже сигары. Полярники также шутят, что — это антарктический "НЛО", ведь они похожи на "летающие тарелки". Такое впечатление может быть и потому, что чечевицеобразные облака обычно расположены на небе отдельно от любых других групп облаков. Они могут лишь "сливаться" между собой, напоминая стопка тарелок.

Чечевицеобразные облака в основном наблюдаются в горных регионах. Почему так? Для их формирования нужны:

сильный горизонтальный поток воздуха, насыщенный влагой;

препятствия (собственно горные вершины), которые этот поток огибать;

стойка стратификация атмосферы, то есть четкое разделение воздуха на "тяжелый" и "легкий" слоя.

"Когда поток огибает препятствие, образуется волна, на верхушке которой влага конденсируется (т.е. из газообразного состояния переходит в жидкое) и появляется облако. Пройдя гребень волны, капли воды опускаются вниз и испаряются, но в это время на их место постоянно приходит новый конденсат из потока воздуха. Поэтому чечевицеобразные облака не двигаются небом, а как бы "зависают" в одной точке — как раз вот на той вершине, где происходит образование капель ", — говорится в сообщении.

Поэтому и толщина таких облаков может составлять всего 500 м, а в ширину они могут быть от нескольких (по масштабу отдельной горы) до 10-20 км (если объединяются над горным хребтом).

Также читайте Работа в Антарктиде: в Украине начался отбор кандидатов для участия в полярной экспедиции

Чечевицеобразные облака чаще всего "живут" в среднем ярусе на высоте от 2 км до 4 км в полярных регионах и до 8 км в теплых широтах. Они принадлежат к семейству высококучевых облаков, которые сами по себе никак не влияют на изменение погоды и крайне редко дают осадки. Однако их появление обычно "предвещает" будущее ухудшение погоды, в частности, приближение холодного атмосферного фронта или перемещения холодных воздушных масс из отдаленных районов.

Читайте также:

Украинские полярники заметили в Антарктиде летающие айсберги

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку