Ходячие акулы сломали правила эволюции: как им удается размножаться без затрат энергии
Акулы, которые «шагают» по рифам, снова удивили ученых. Их способ размножения не требует дополнительных ресурсов организма.
Эполетные акулы, известные как «ходячие акулы», удивили ученых еще одной необычной чертой. Новое исследование установило: самки этого вида откладывают яйца, не увеличивая потребление энергии — явление, которое противоречит общепринятым представлениям о биологии и эволюции.
Об этом сообщило издание Discover.
Эполетные акулы обитают в мелководных коралловых рифах и способны передвигаться по морскому дну волнообразными движениями грудных и брюшных плавников, фактически «шагая». Благодаря этой адаптации они проходят сквозь узкие щели рифов, а во время отлива могут перемещаться даже по оголенным участкам суши. Еще одна важная особенность — чрезвычайная устойчивость к недостатку кислорода. Исследование показало, что эти акулы способны снижать частоту сердцебиения и дыхания, а также временно ограничивать кровоснабжение частей мозга, что позволяет им выживать в условиях, где ин
Сегодня известно девять видов ходячих акул, и все они — эволюционно молодые. Генетические данные свидетельствуют, что они возникли лишь около 9 миллионов лет назад — один из самых молодых «разделов» в истории акул.
Обычно формирование яйцеклеток — один из самых энергозатратных процессов у животных. Но не в случае эполетных акул. Команда Университета Джеймса Кука отслеживала пять самок этого вида до, во время и после откладывания яиц. В течение трехнедельного цикла ученые измеряли потребление кислорода, состав крови и гормональные изменения — и не нашли никаких признаков повышения метаболизма.
«Мы ожидали, что когда акулы произведут эту сложную яйцеклетку, их потребление энергии резко возрастет. Но не было никакого роста потребления энергии, оно было абсолютно неизменным», — отметила морской биолог Джоди Раммер.
Ведущий автор исследования Кэролин Вилер добавляет: стабильность показателей ставит под сомнение представления о физиологии хондрихтовых рыб. В отличие от многих морских видов, которые в условиях стресса «выбирают» между выживанием и продолжением рода, эполетные акулы способны делать и то, и другое одновременно.
Эполетные акулы живут в среде, где постоянно меняется доступность пищи и уровень кислорода. Поэтому адаптации, обеспечивающие экономию энергии — от передвижения до размножения — могут быть ключом к их успеху.
