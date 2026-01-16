Ходячие акулы сломали правила эволюции: как им удается размножаться без затрат энергии

Эполетная акула. Фото: Strobilomyces/CC BY-SA 3.0

Эполетные акулы, известные как «ходячие акулы», удивили ученых еще одной необычной чертой. Новое исследование установило: самки этого вида откладывают яйца, не увеличивая потребление энергии — явление, которое противоречит общепринятым представлениям о биологии и эволюции.

Об этом сообщило издание Discover.

Эполетные акулы обитают в мелководных коралловых рифах и способны передвигаться по морскому дну волнообразными движениями грудных и брюшных плавников, фактически «шагая». Благодаря этой адаптации они проходят сквозь узкие щели рифов, а во время отлива могут перемещаться даже по оголенным участкам суши. Еще одна важная особенность — чрезвычайная устойчивость к недостатку кислорода. Исследование показало, что эти акулы способны снижать частоту сердцебиения и дыхания, а также временно ограничивать кровоснабжение частей мозга, что позволяет им выживать в условиях, где ин

Сегодня известно девять видов ходячих акул, и все они — эволюционно молодые. Генетические данные свидетельствуют, что они возникли лишь около 9 миллионов лет назад — один из самых молодых «разделов» в истории акул.

Обычно формирование яйцеклеток — один из самых энергозатратных процессов у животных. Но не в случае эполетных акул. Команда Университета Джеймса Кука отслеживала пять самок этого вида до, во время и после откладывания яиц. В течение трехнедельного цикла ученые измеряли потребление кислорода, состав крови и гормональные изменения — и не нашли никаких признаков повышения метаболизма.

«Мы ожидали, что когда акулы произведут эту сложную яйцеклетку, их потребление энергии резко возрастет. Но не было никакого роста потребления энергии, оно было абсолютно неизменным», — отметила морской биолог Джоди Раммер.

Ведущий автор исследования Кэролин Вилер добавляет: стабильность показателей ставит под сомнение представления о физиологии хондрихтовых рыб. В отличие от многих морских видов, которые в условиях стресса «выбирают» между выживанием и продолжением рода, эполетные акулы способны делать и то, и другое одновременно.

Эполетные акулы живут в среде, где постоянно меняется доступность пищи и уровень кислорода. Поэтому адаптации, обеспечивающие экономию энергии — от передвижения до размножения — могут быть ключом к их успеху.

