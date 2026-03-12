Хокинг предсказал катастрофы, которые могут уничтожить человечество: подробности

Стивен Гокинг / © Associated Press

Выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг перед смертью оставил серию оговорок по поводу будущей цивилизации. По мнению ученого, сосредоточенность человечества на одной планете делает наш вид уязвимым к глобальным катастрофам — от искусственных пандемий до космических угроз. Хокинг считал, что для выживания мы должны не только осознать эти риски, но и начать активную колонизацию космоса.

Об этом сообщает Т4.

Климатическая точка невозврата и угроза ИИ

Одной из главных опасностей физик называл необратимое глобальное потепление. Он предупреждал, что Земля может повторить судьбу Венеры с экстремальными температурами и кислотными дождями, если человечество не изменит подход к экологии.

Параллельно с этим Хокинг видел угрозу развития искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, опасность заключается не в восстании машин, а в несоответствии целей. Сверхразумный ИИ может случайно уничтожить человечество просто потому, что наши интересы будут мешать реализации его масштабных вычислительных проектов.

Генетический раскол и биотерроризм

Ученый прогнозировал, что развитие технологий редактирования генома приведет к появлению касты «сверхлюдей». Состоятельные слои населения могут модифицировать собственный интеллект и инстинкты. Это приведет к глубокому социальному конфликту и вытеснению обычных людей на обочину эволюции. Кроме того, эти же технологии создают риск появления модифицированных вирусов, способных повлечь за собой смертоносные пандемии.

Опасные контакты и необходимость космической экспансии

Еще одним риском Хокинг считал попытки выйти на связь с инопланетянами. Он призвал не посылать сигналы в глубокий космос, поскольку высокоразвитые цивилизации могут воспринять нас как низкоценный ресурс.

«Цивилизация, которая читает одно из наших сообщений, может быть на миллиарды лет впереди нас… Они могут не считать нас более ценными, чем мы видим бактерии», — подчеркивал физик.

Главным выводом всех оговорок ученого была потребность в колонизации других планет. Хокинг прогнозировал, что экологическая катастрофа или война могут уничтожить жизнь на Земле в ближайшие тысячу лет. По его убеждению, у человечества есть около столетия, чтобы совершить технологический рывок и основать поселения за пределами родной планеты, дав Земле шанс на восстановление.

