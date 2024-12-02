Homo juluensis: ученые нашли новый вид древнего человека возрастом более 200000 лет

Ученые заявили, что обнаружили новый вид человека Homo juluensis на территории современного Китая.

Считается, что они схожи с уже открытыми, но загадочными денисовцами, особенно в челюстях и зубах, что приводит исследователей на мысль, что они могут быть членами группы juluensis. Это открытие было сделано согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, передает Daily Stаr.

Исследователи считают, что коллекция окаменелостей помогает им лучше понять палеоантропологию позднего четвертичного периода Восточной Азии – эпохи, в которую Homo juluensis мог бродить по Земле. Они сказали, что в этой области "происходят значительные и важные изменения, вносящие огромный вклад в то, как мы рассматриваем и совершенствуем эти эволюционные модели".

Считается, что Homo juluensis жили около 300 000 лет назад, производили орудия труда из камня и выслеживали диких лошадей для охоты.

По словам профессора Кристофера Баэ из Гавайского университета Маноа, этот прорыв, который поможет лучше понять сложную историю эволюции в Азии, заложил основу нового способа организации окаменелостей.

Он объяснил: "Это исследование проясняет окаменелости гоминин, которые, как правило, содержат все, что не может быть легко отнесено к Homo erectus, Homo neanderthalensis или Homo sapiens. Хотя мы начали этот проект несколько лет назад, мы не ожидали, что сможем предложить новый вид гоминин (предков человека), а затем организовать окаменелости гоминин из Азии в разные группы. В конце концов, это должно помочь в научной коммуникации".

Напомним, в Египте обнаружили кладбище отрубленных рук. Исследователи предполагают, что жуткая находка может быть свидетельством ритуала.

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