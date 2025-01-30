Хоронили в сидячем положении: археологи обнаружили странные гробницы, которым более 2,2 тыс. лет (фото)

Почему людей хоронили именно так, исследователи пока не объяснили, однако обнаружили несколько потрясающее.

Во Франции археологи совершили выдающееся открытие. Они обнаружили древнее захоронение 13 галлов, похороненных сидя. Их останки были эксгумированы.

Об этом пишет bfmtv.

Во время предыдущих раскопок, в 1990-х годах, в самом центре города Дижон, на улице Тюрго были обнаружены артефакты, которые датировались концом галльского периода и античной эпохи. Но новые раскопки, которые совершили на том же месте в октябре-декабре 2024 года, обнаружили 13 галлов, захороненных в круглых ямах в сидячем положении.

Странное захоронение во Франции Фото: BFMTV

Эти люди жили на территории современной Франции более двух тысяч лет назад.

"Их спина опиралась на восточную стенку ямы, а их взгляды были устремлены на запад. Их руки лежат вдоль тела, а кисти были расположены у таза или бедренных костей. Ноги у них очень изогнутые, часто асимметрично", — говорят исследователи.

Фото: bfmtv

Этот тип захоронений характерен для периода протоистории — промежуточного периода между доисторией и историей, но они редки.

"Несомненно, мы встретили лиц особого социального статуса", — признался руководитель раскопок Эрве Лаганье.

По его словам, это большое открытие, поскольку во Франции и Швейцарии было найдено лишь около пятидесяти человек, похороненных таким образом.

Несмотря на расстояние между местами захоронения, ученые отметили сходство характера погребения: речь идет о взрослых мужчинах.

Точно известно, что эти могилы расположены вблизи мест обитания аристократов или даже святилищ или мест поклонения и дальше от некрополей. Однообразие позиций (ориентация и расположение тела) напоминает каменные или металлические фигуры сгорбленных или даже скрещенных персонажей этого периода.

Напомним, ранее речь шла о тайне пропавшей колонии Роанок. Исследователи наконец узнали, что скрывала карта 400-летней давности.