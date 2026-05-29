Хрустальная пещера убивает за 10 минут: чем опасно одно из самых красивых мест на планете

Хрустальная пещера в Мексике может убить человека только чере 10 минут пребывания там без защитного оборудования

В 2000 году в горах Сьерра-де-Найка в Мексике на глубине 300 метров исследователи обнаружили невероятную Хрустальную пещеру . В этой U-образной полости размером 30 на 10 метров выросли гигантские кристаллы, самый большой из которых достигает 11,4 метра высотой и весит колоссальные 12 тонн.

Об истории этого смертоносного чуда природы пишет IFLScience.

Почему пещера смертельно опасна

Несмотря на красочный вид, доступ для туристов туда строго запрещен. Условия внутри экстремальные: стабильная температура держится на уровне 58 градусов по Цельсию, а влажность достигает 90-99%.

Если человек будет там без защиты более 10 минут, у него начнет накапливаться жидкость в легких, что может привести к смерти. Для исследования пещеры учёные используют специальные термозащитные костюмы с дыхательными аппаратами, но даже у них там можно работать не больше часа.

Сами кристаллы крайне скользкие из-за конденсата, а их структура очень мягкая (лишь 2 балла по шкале твердости Мооса), поэтому они могут легко сломаться под тяжестью человека. Более того, кристаллы настолько мягкие, что их можно поцарапать, просто проведя по поверхности человеческим ногтем, твердость которого составляет около 2,5 баллов.

Как образовались гигантские кристаллы

Около 26 миллионов лет назад в результате активности магмы образовалась гора Найка, пещеры которой заполнились горячей водой, богатой сульфатом кальция. Когда вода медленно охладилась до 58°C, началось формирование гипсовых кристаллов. Ученые полагают, что эти гиганты непрерывно росли под минерализованной водой от 500 тысяч до миллиона лет. В 2017 году микробиологи NASA даже обнаружили внутри кристаллов живых микробов, возраст которых составляет около 50 000 лет.

Однако добыча ископаемых остановила естественные процессы. Ища свинец, цинк и серебро, горные компании откачивали из подземелья воду, поставившую огромные кристаллы под угрозу разрушения под собственным весом. Только в 2015 году добычу остановили, позволив воде снова постепенно заполнять пещеру, чтобы восстановить процесс роста этого уникального чуда природы.

