Huawei FreeBuds 4 — оптимальный выбор среди открытых TWS-наушников с шумоподавлением

Большинство TWS-наушников на рынке являются вакуумными — имеют внутриканальную конструкцию с резинкой, что обеспечивает лучшее шумоподавление и более стабильное звучание по сравнению с устройствами открытого типа. Однако наушники-вкладыши открытой конструкции тоже имеют свои преимущества, и основное из них — комфорт в использовании. К тому же современные наушники открытого типа оснащаются технологией активного шумоподавления (ANC), которая раньше была свойственна только высококачественным вакуумным наушникам. Но технологии не стоят на месте. Новые наушники-вкладыши открытого типа Huawei FreeBuds 4 не только предлагают активное шумоподавление, но и адаптируют его под каждого пользователя на основе анализа формы уха.

Активное шумоподавление. Huawei FreeBuds 4 могут достигать уровня громкости в 25 дБ, что является отличным показателем среди TWS-наушников открытого типа. Чтобы повысить эффективность шумоподавления в различных сценариях ношения, Huawei FreeBuds 4 также применяют Adaptive Ear Matching (AEM). Когда активное шумоподавление включено, технология AEM автоматически определяет форму уха пользователя и настраивает алгоритмы приглушения шума для каждого человека. Это обеспечивает наиболее комфортное прослушивание.

Качественное звучание. Эта характеристика является важнейшим аспектом для многих потребителей при выборе наушников. Huawei FreeBuds 4 имеют 14,3-миллиметровый динамический драйвер, поддерживающий частотный диапазон до 40 кГц. Благодаря этому высокие частоты звучат более насыщенно. К тому же в Huawei FreeBuds 4 используется недавно обновленный механизм улучшения низких частот, что обеспечивает более объемное воспроизведение басов.

Невесомость. Один наушник Huawei FreeBuds 4 весит всего 4,1 г. Толщина зарядного кейса — 21,2 мм, вес — 38 г. Многочисленные оптимизации обеспечивают не только более комфортное ношение, но и повышенную портативность.

Подключение. Используя универсальную экосистему Huawei и накопленный опыт в области беспроводного подключения, Huawei FreeBuds 4 предлагают разные возможности подключения: бесконтактное соединение, подключение двух устройств, Audio Connectivity Center. Huawei FreeBuds 4 поддерживают одновременное соединение с двумя устройствами, что обеспечивает более надежное подключение и уменьшенную задержку. Кроме того, наушники совместимы с гаджетами на разных операционных системах: Android, Harmony OS, iOS и Windows.

Более подробно ознакомиться с Huawei FreeBuds 4, а также получить информацию о доступности наушников можно на официальном сайте Huawei.