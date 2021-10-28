Huawei представила смартфон nova 9: ​​больше возможностей для мобильных фотографий и видеосъемок Новости компаний

Huawei представила смартфон nova 9: ​​больше возможностей для мобильных фотографий и видеосъемок Новости компаний

Подразделение Huawei Consumer Business Group анонсировало выпуск нового флагманского смартфона Huawei nova 9 для молодежи.

Гаджет обладает стильным дизайном, поддерживает инновационные функции и оснащен мощной системой камер для съемки первоклассных фото и видео. Все это открывает пользователям новые возможности для фиксирования самых лучших моментов жизни.

"Серия Huawei nova призвана стать самым выдающимся продуктом компании. Благодаря мощным обновлениям программного обеспечения и интеграции операционной системы Huawei nova 9 поддерживает впечатляющие функции, включая запись видео в 4K, непрерывную запись видео с фронтальной/основной камер и возможность управления камерой дистанционно. Все они позволяют пользователям создавать увлекательные видео", – говорит Кевин Хо, исполнительный директор подразделения Huawei CB G.

Камера Ultra Vision

Huawei nova 9 оснащен мощной системой камер Ultra Vision. Основная камера поддерживает 50-мегапиксельную камеру Ultra Vision, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, макрокамеру и камеру глубины резкости. Также она включает в себя большой 1/1,56-дюймовый сенсор и RYYB CFA с более высокой светочувствительностью, что поглощает на 40% больше света по сравнению со стандартным RGGB-сенсором.

Технология XD Fusion Engine в смартфоне Huawei nova 9 использует сложные техники вычислительной фотографии для улучшения качества и детализации изображения. Для съемки динамических и неподвижных кадров можно использовать интеллектуальное распознавание снимков (AI Snapshot recognition).

Инновации для видеоблогинга

Huawei nova 9 оснащен инновационными функциями, позволяющими пользователям четко выражать свои идеи и делиться ими с миром.

Смартфон имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру высокого разрешения, отвечающую требованиям видеоблога по качеству. Как и задняя камера, она поддерживает съемку в формате 4K и технологию стабилизации видео AIS (AI Image Stabilisation).

Благодаря функции непрерывной записи видео с фронтальной/основной камер, пользователи могут переключаться между камерами, фиксируя историю в одном видеофайле. Функция двойного видео Dual-View позволяет снимать реакции на события в режиме реального времени, одновременно используя переднюю и основную камеры без обработки видео.

Благодаря приложению Petal Clip пользователи могут выбирать множество разных видеошаблонов. Процессы обработки упрощены благодаря функциям Video Search (поиск видео) и One-Click Video Creation (создание видео в один клик).

Также Huawei nova 9 поддерживает функцию дистанционной съемки (Remote Shutter), что упрощает съемку групповых фото и видео.

Новый дизайн

Huawei nova 9 оснащен новым 6,57-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Грани слева и справа от экрана уменьшены. Дисплей воспроизводит до 1,07 млрд. цветов и поддерживает частоту дискретизации 300 Гц для улучшенного отклика.

Толщина смартфона – 7,77 мм, а вес – 175 г. Huawei nova 9 доступен в новом синем цвете – Starry Blue. Он создан благодаря процессу Starry Flash AG Glass, что добавляет уникальную текстуру корпуса с акцентом на модули камеры.

Мощность в ваших руках

Huawei nova 9 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G и применяет собственную ШИ-технологию Huawei для интеллектуального определения приоритетных задач и оптимизации производительности для увлекательного мобильного гейминга.

Мощный процессор дополнен новой системой охлаждения. Он сочетает систему жидкого охлаждения VC Liquid Cooling и графен для быстрого и эффективного теплоотвода. Благодаря этому устройство может работать на полную мощность без перегрева. Huawei nova 9 поддерживает новую технологию Touch Turbo, которая выводит мобильные игры на новый уровень благодаря более точному и быстрому управлению.

Huawei nova 9 обеспечивает длительное время автономной работы благодаря аккумулятору емкостью 4300 мА*ч. Время простоев сведено к минимуму благодаря поддержке сверхбыстрой зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт.

Доступность

Новый Huawei nova 9 (с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения) доступен в двух цветах – «Звездно-голубом» (Starry Blue) и черном.

Информация о начале продаж смартфона nova 9 в Украине будет предоставлена впоследствии. Оформив предварительный заказ, покупатели получат наушники FreeBuds 4 в подарок.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://consumer.huawei.com

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