Hubble нашел газовый след скрытого спутника: что говорят астрономы о "двойнике" Бетельгейзе

Бетельгейзе

Космический телескоп Hubble зафиксировал газовый след, принадлежащий скрытой звезде-компаньону красного сверхгиганта Бетельгейзе. Это открытие официально подтверждает гипотезу о том, что одна из самых ярких звезд ночного неба имеет «секретный» спутник.

О результатах исследования сообщает Space.com.

Доказательство в газовом шлейфе

В течение длительного времени астрономы пытались объяснить аномальное поведение Бетельгейзе: его непредсказуемые циклы тускнений и изменения яркости. В 2025 году появилось предположение, что причиной может быть другой космический объект, вращающийся вокруг гиганта. Теперь благодаря новым данным Hubble и наземных обсерваторий ученые увидели реальное подтверждение — газовый шлейф, который покидает спутник, названный Сивархой.

«Мы годами обсуждали вероятность наличия спутника в Бетельгейзе, но без прямых визуальных доказательств это оставалось лишь теорией», — объясняет руководительница проекта Андреа Дюпри из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института.

Как работает «эффект лодки»

Для подтверждения присутствия Сивархи ученые объединили данные с орбитального телескопа Hubble и обсерваторий в Аризоне и на Канарских островах. Они обнаружили полосу плотного газа, отличную от общей атмосферы сверхгиганта.

Газовый след становится заметным раз в шесть лет, когда Сиварха оказывается на линии между Землей и Бетельгейзе.

Механика: Движение спутника в разреженной атмосфере гиганта сравнивают с движением лодки, оставляющей волны на воде. Эти волны изменяют спектр света, который фиксируют приборы.

Наблюдение за взаимодействием двух звезд позволяет ученым лучше понять, как Бетельгейзе теряет свою массу и что ждет ее в будущем. Это критически важно для прогнозирования момента, когда звезда в конце концов разразится как сверхновая.

Астрономы уже готовятся к следующему циклу активности: ожидается, что Сиварха снова проявит себя в 2027 году.

Напомним, Бетельгейзе является одной из самых ярких и известнейших звезд на ночном небе Земли.

