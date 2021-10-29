Hubble сделал эффектное фото умирающей звезды

Звезда почти в 5 раз больше Солнца.

Звезду, размер которой изначально был в 3-5 раз больше Солнца, сняли с помощью телескопа Hubble.

Об этом сообщает NASA.

Звезда CW Leonis находится в 400 световых лет от Земли, а возраст оболочки звезды составляет не менее 69 тысяч лет.

За этим космическим объектом ученые наблюдают последние два десятилетия. За 15 лет яркость лучей света, исходящих от CW Leonis, существенно снизилась.

Напомним:

Телескоп Hubble сделал яркие снимки Юпитера. Три новых изображения Юпитера показывают гиганта в трех разных типах света – инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом.

Также ученые опубликовали фото спиральной галактики NGC 4535, расположенной в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку