Hubble сделал снимок "галактического глаза" в созвездии Весы: выглядит как элегантная спиральная галактика

Hubble сделал снимок "галактического глаза" в созвездии Весы: выглядит как элегантная спиральная галактика

Космический объект расположен в около 130 миллионах световых лет от Земли.

Телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию спиральной галактики, которая находится в созвездии Весы.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает обсерватория.

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Отмечается, что на сделанном телескопом Hubble изображении NCG 5728 выглядит как элегантная спиральная галактика. Однако эта фотография не показывает, что NGC 5728 также является энергичным типом галактики, известным как сейфертовская галактика.

Сейфертовская галактика — тип спиральных или неправильных галактик со звездообразным активным ядром, спектр излучения которого содержит многочисленные широкие разрешенные и запрещенные эмиссионные линии, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями 300-5 000 километров в секунду.

Открывателем NCG 5728 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые наблюдал за объектом 7 мая 1787.

Напомним:

Телескоп Hubble сделал яркие снимки Юпитера . Три новых изображения Юпитера показывают гиганта в трех различных типах света — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом.

. Три новых изображения Юпитера показывают гиганта в трех различных типах света — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом. Также ученые опубликовали фото спиральной галактики NGC 4535, расположенной в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли.

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