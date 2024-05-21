Hubble сделал яркое фото спиральной галактики, расположенной в 54 млн световых лет от Земли

Космический телескоп Hubble сделал фото яркой спиральной галактики NGC 4689, расположенной примерно в 54 миллионах световых лет от Земли в созвездии Кома Береники.

Об этом пишет ESA.

Это созвездие имеет уникальную особенность: оно единственное из 88 созвездий, официально признанных Международным астрономическим союзом (МАС), названное в честь исторической фигуры – египетской королевы Береники II.

Латинское слово "кома" отсылает к ее волосам, то есть можно сказать, что NGC 4689 расположен в волосах царицы. Некоторые люди времен Береники понимали это буквально, поскольку, по преданию, ее придворный астроном считал, что исчезнувшая прядь волос Береники была катастеризирована (слово, означающее "помещенное среди звезд") богами: отсюда и другое название созвездия — Волосы Вероники.

Спиральная галактика NGC 4689 / Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, J. Lee и PHANGS-HST Team

Роль NGC 4689 в современной астрономии

NGC 4689 занимает увлекательное место и в современной астрономии. Вселенная настолько невероятно велика, что на расстоянии всего 54 миллионов световых лет NGC 4689 расположена относительно близко, как для галактики. Это изображение создано с использованием данных двух наборов наблюдений, сделанных в 2019 и 2024 годах, оба из которых были сделаны в рамках программ, наблюдавших за несколькими "близкими" галактиками.

Программа наблюдений 2024 года является интересным примером того, как "Хаббл" — относительно старый, но очень продуктивный телескоп — может поддерживать работу технологически передового телескопа "Вебб". Наблюдения, собранные "Веббом", могут изменить наше понимание того, как галактики трансформируются и эволюционируют со временем, предоставляя данные с беспрецедентным уровнем детализации и четкости.

Однако, благодаря их взаимодополняющим возможностям, новые наблюдения из "Хаббла" — такие, как те, которые были использованы для создания этого изображения — могут помочь в работе, выполненной с помощью "Вебба". В этом случае данные "Хаббла" были собраны для того, чтобы получить более точное представление о звездном населении соседних галактик, что имеет решающее значение для понимания эволюции галактик. Таким образом, NGC 4689 играет немаловажную роль в развитии понимания того, как эволюционируют все галактики.

Напомним, недавно "Хаббл" сделал удивительное фото процесса формирования предпланетной туманности. Она известна как IRAS 23166+1655, вокруг звезды LL Pegasi (также известной как AFGL 3068) в созвездии Пегаса (Крылатая Лошадь).

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