«Худшее еще впереди»: Эль-Ниньо может вызвать экстремальную жару и наводнения

Эль-Ниньо изменит погоду по всей планете

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Последствия глобального потепления оказались более близкими, чем казалось. Мир оказался на пороге катастрофических климатических изменений: август 2026 официально сравнялся с июлем 2023-го, заняв ступеньку самого жаркого месяца за всю историю метеонаблюдений. Но ученые уверяют, что худшее еще впереди.

Об этом пишет Lad Bible.

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Ученые предостерегают об угрозе рекордного Эль-Ниньо: худшее впереди

Стремительный скачок температуры поверхности моря свидетельствует о формировании сверхмощного природного явления Эль-Ниньо. Исследователи заранее предупреждали о риске возникновения самого масштабного Эль-Ниньо в истории. Несмотря на то, что эпицентр событий придется на Тихий океан, сокрушительный эффект ощутит вся планета.

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Масштаб угрозы заставил ООН созвать правительства многих стран и заранее формировать продовольственные резервы. Специалисты ожидают крайне суровую зиму из-за разгула аномальных погодных явлений.

По данным Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus, последствия разрушительного влияния уже заметны на суше — аномалии усугубляют масштабные лесные пожары в Индонезии. Кроме того, температурные показатели на полюсах достигли абсолютных пиков: средняя температура поверхности моря вне полярных регионов в августе составила 21,07 °C.

Это не только новый августовский рекорд для полярных вод, но и повторение исторического максимума за все месяцы наблюдений, ранее фиксировавшихся в марте 2024 года.

В C3S отмечают другие тревожные сигналы: лето уже отметилось экстремальными засухами в одних уголках Европы и сокрушительными наводнениями в других. Эль-Ниньо имеет свойство обострять любые локальные погодные особенности — жаркий сезон превращается в засухи и пожары, а дождливый — приводит к катастрофическим затоплениям.

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От засухи уже пострадали юг США, север Мексики, большая часть Азии, Южная Америка и ЮАР. Восточные штаты США, Япония, северные регионы Индии и Чили столкнулись со значительным превышением нормы осадков.

По словам метеоролога Мэтью Капуччи, именно Тихоокеанский регион станет главной «жертвой» природной беды. Эксперт подчеркивает, что больше всего человечество почувствует именно засухи и ливни.

«В некоторых случаях районы, где выпадают обильные осадки, получат еще больше осадков. В других местах будет наблюдаться значительная засуха», — объяснил он.

Метеоролог добавил важное предостережение о том, что человечество привыкло строить собственную инфраструктуру в расчете на привычные, типичные для региона условия. Какие-либо радикальные изменения или усиление погодных паттернов ставят под удар территории, которые банально не готовы к таким вызовам. Он предостерегает, что людям, привыкшим к своему климату, может быть очень трудно адаптироваться к новым условиям.

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Специалисты Copernicus отмечают, что, несмотря на рекордные температурные показатели и перегрев океана в этом году, разрушительный потенциал Эль-Ниньо этим не ограничится.

По предварительным расчетам, именно 2027 год может перехватить статус самого жаркого года за всю историю измерений. Если нынешняя жара и ее последствия вызывают беспокойство, стоит готовиться к очередной волне климатических испытаний.

Эль-Ниньо: последние новости

Напомним, средняя температура поверхности моря вне полярных регионов достигла рекорда за всю историю наблюдений и выросла до 21,1 °C, что зафиксировала Европейская служба изменения климата Copernicus.

Ученые предостерегают, что этот температурный пик пришелся на нетипичный для потепления период — конец августа, в то время как обычно океан аккумулирует максимум тепла в марте или апреле. Главной причиной такого скачка является развитие мощного супер-Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана.

Эксперты предупреждают, что последствия этого явления будут «беспрецедентными» для планеты. Повышение температуры океана приводит к расширению воды и подъему уровня моря, что создает угрозу для прибрежных общин, а также значительно повышает риск экстремальных погодных явлений, в том числе разрушительных тропических штормов и ураганов.

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