Идеальная закваска для хлеба: ученые оживили дрожжи из мумии в возрасте 5 тысяч лет

Мумия ледового человека Этке / Фото: Музей археологии Южного Тироля

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Ученым удалось совершить уникальное открытие, использовав биологические материалы из 5000-летней мумии ледового человека. Исследователи обнаружили на мумифицированном теле, найденном туристами в Австрийских Альпах еще в 1991 году, колонию древних холодостойких дрожжей и решили проверить их свойства в кулинарии.

Об этом пишет Daily Star.

Успешный эксперимент

Исследователи из Института изучения мумий Eurac Research решили протестировать колонию микроорганизмов, адаптировавшуюся к экстремальным температурным условиям. Микробиолог Мохамед Сархан вместе с командой изъял эти дрожжи, чтобы проверить, способны ли они после тысячелетий пребывания в кризисе стать основой для создания обычной съедобной закваски. Этот эксперимент превзошел все ожидания ученых.

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«Это сработало. Как тесто, оно было очень и очень хорошим», – рассказал Мохамед Сархан.

Исследователь также добавил, что в будущем подобные древние микроорганизмы вполне могут культивироваться в промышленных масштабах для производства хлебобулочных изделий или пива.

Тайны старейшей мумии Европы

Этци считается старейшей из известных в Европе природных мумий. Установлено, что мужчина, который имел рост около 160 сантиметров, предположительно был убит стрелой в возрасте около 40 лет. Его тело пролежало в леднике в Эцтальских Альпах на границе Австрии и Италии около 5300 лет, а после обнаружения постоянно хранится в специальной холодильной камере при температуре минус 6 градусов. Экспертиза показала, что незадолго до своей смерти он питался мясом и пшеницей.

Несмотря на тысячелетия в кризисе и современные условия хранения, бактерии продолжают колонизировать остатки Этци. Ученые обнаружили в его кишечнике микробы, которые сегодня чаще всего встречаются только в невестернизированных сообществах, например, у охотников-собирателей хада в Танзании. В то же время микробиологи заметили, что на теле ледового человека появились и современные микроорганизмы, случайно занесенные во время консервационных работ, поэтому команда доктора Сархана изучает, не вредит ли это необычное соседство древних и новых бактерий сохранению уникальной мумии.

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Напомним, в Антарктиде ученые нашли лед в возрасте около 6 миллионов лет . В его пузырях сохранился древний воздух, который может рассказать, какова была атмосфера Земли миллионы лет назад.

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