Идеальное место для внеземной жизни: на Титане обнаружили теплые «карманы» с водой

Спутник Сатурна Титан / © Википедия

Реклама

Ученые пересмотрели данные миссии NASA Cassini и пришли к выводу, что внутреннее строение спутника Сатурна Титана отличается от предыдущих гипотез. Вместо глобального подземного океана там, вероятно, существует сложная система льда и талой воды.

О результатах исследования, опубликованном в журнале Nature, рассказывает LiveScience.

«Ледяная каша» вместо моря

Еще в 2008 году аппарат Cassini направил данные, намекавшие на существование океана под корой Титана. Но новый анализ свидетельствует о том, что под поверхностью прячутся «тоннели из ледяной каши и карманы с талой водой».

Реклама

"Вместо открытого океана, как на Земле, мы, вероятно, смотрим на нечто большее похожее на арктический морской лед или водоносные горизонты", - объяснил соавтор исследования Батист Журно из Университета Вашингтона.

Гравитационный тест

Ключом к открытию стала гравитация Сатурна. Вращаясь вокруг планеты-гиганта, Титан растягивается и сплющивается под действием приливных сил.

Ученые обнаружили, что форма спутника начинает изменяться только через 15 часов после момента сильнейшего гравитационного влияния Сатурна. Такая задержка указывает на то, что внутри Титана происходит значительное рассеяние энергии, что характерно именно для вязкой, кашевидной смеси, а не для жидкой воды.

Комфортные +20°C для жизни

Хотя отсутствие океана может показаться плохой новостью для поиска жизни, ученые настроены оптимистично.

Реклама

В этой «ледяной каше» могут существовать изолированные карманы с пресной водой, где температура достигает комфортных для жизни 20 градусов Цельсия (68°F) . Более того, в таких небольших резервуарах концентрация питательных веществ может быть значительно выше, чем в огромном разбавленном океане.

Проверить эти теории сможет миссия NASA Dragonfly («Бабка»). Это летательный аппарат, который планируется запустить в 2028 году. Он должен прибыть на Титан в 2034 и станет вторым после марсианского Ingenuity дроном, который будет летать в атмосфере другого небесного тела.

Напомним, ученые увидели радугу за пределами Земли . Уникальное явление зафиксировали в кольце Сатурна. Радужные полосы напоминают радугу, но обладают совсем другой природой.