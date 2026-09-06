Идеальные захватчики: эти существа восхищают Мировой океан благодаря своей супездатности

Кальмары захватывают океаны / © Фото из открытых источников

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В последнее столетие человечество существенно изменило баланс в океанических экосистемах , что привело к появлению достаточно необычных биологических тенденций. Одним из самых ярких последствий такого масштабного вмешательства стало глобальное и стремительное распространение различных головоногих моллюсков, в частности кальмаров.

О настоящих причинах столь беспрецедентного демографического взрыва среди кальмаров пишет ScienceAlert.

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Глобальное распространение: роль климата и хищников

Еще восемь лет назад исследователи обнаружили непрерывный рост популяции головоногих моллюсков, проанализировав массивы данных за предыдущие шестьдесят лет. Тогда ученые предположили, что этот бум мог быть напрямую связан с массовым отловом крупных хищных рыб , обычно контролировавших численность кальмаров.

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Поскольку тенденция к размножению наблюдалась даже далеко за пределами рыболовных зон, эксперты также обвиняли во всем климатические изменения. Однако новейшее компьютерное моделирование морских экосистем показало, что повышение температуры воды действительно не является главным катализатором этого загадочного процесса.

Компьютерные модели продемонстрировали, что в более теплой воде биомасса кальмаров даже уменьшается, поскольку горячие моллюски тратят гораздо больше энергии на поиски пищи. В то же время исчезновение крупных хищников из-за чрезмерного промысла действительно спровоцировало увеличение количества головоногих, но они не смогли полностью заполнить пустоту в пищевой цепи.

Идеальные захватчики: быстрый рост и невероятная гибкость

Исследователи выяснили, что успех этих существ гораздо больше зависит от наличия доступных ресурсов, чем от банального отсутствия природных врагов. Меньшее количество крупных хищников оставляет в океане гораздо больше мелкой рыбы, которая становится идеальной кормовой базой для чрезвычайно прожорливых кальмаров.

Для поддержания своего чрезвычайно активного образа жизни эти животные способны ежедневно съедать объем пищи, равный тридцати процентам массы их собственного тела. Они растут в пять раз быстрее обычной рыбы и погибают уже через один или два года, что делает их идеальными колонизаторами новых территорий.

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Будущие угрозы: выживут ли головоногие в теплой воде

Специфический жизненный цикл позволяет этим моллюскам молниеносно захватывать те экосистемы, которые были дестабилизированы агрессивным рыболовством или постоянными волнами жары. Эксперты уверены, что именно невероятная способность гибко реагировать на экологические потрясения помогла им столь масштабно расширить свое присутствие в мире.

Несмотря на текущий успех, ученые предупреждают о вероятном прекращении этого демографического взрыва в ближайшем долгосрочном будущем. Если главным ограничителем для популяции является самое количество пищи, то дальнейшее потепление океанов и чрезмерный лов рыбы создадут крайне неблагоприятную среду для кальмаров.

Сильные климатические аномалии могут резко сократить доступность кормовой базы, что мгновенно нивелирует все преимущества их ускоренного развития. Пока исследователи не знают наверняка, смогут ли эти животные удовлетворить свои повышенные метаболические потребности в условиях дальнейшего глобального нагревания воды.

Напомним, ученые обнаружили страшную аномалию всего в 60 км от Северного полюса . В конце августа спутник NASA зафиксировал в Арктике масштабные участки открытой воды и хрупкого льда.

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