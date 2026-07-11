Идеальный тайник: ученые выяснили, где на самом деле нужно искать жизнь на Марсе

Марсоход Rosalind Franklin будет искать следы жизни в марсианской глине / © ESA

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Европейское космическое агентство (ESA) планирует в 2028 году запустить марсоход Rosalind Franklin для поиска следов старой жизни в залежах марсианской глины. Аппарат должен высадиться на Красной планете во впадине Oxia Planum, где миллиарды лет назад было много редкой воды, критически необходимой для существования биологических организмов.

Об этом сообщает Space.com.

Масштабные залежи и древние океаны

Ученые обнаружили масштабные месторождения глины вокруг запланированного места посадки европейского марсохода. Эти залежи простираются на 300 километров от Oxia Planum вплоть до марсианской долины Mawrth Vallis. Исследователи предполагают, что около четырех миллиардов лет назад эта территория могла быть дном гигантского океана или подверглась катастрофическому наводнению.

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«Поскольку площадь настолько велика, мы говорим не о локальном явлении, а скорее о региональном или глобальном процессе, требующем огромного количества воды», — объяснил научный сотрудник проекта ExoMars Хорхе Ваго.

Чтобы найти эти залежи, специалисты тщательно изучили Красную планету по орбите. Они использовали инструмент OMEGA на аппарате Mars Express и данные орбитального разведчика NASA. Это позволило успешно зафиксировать маркеры изменения химического состава воды с течением времени.

Поиск биосигнатур под поверхностью

Ученые считают, что марсианская вода испарилась около трех миллиардов лет назад. Однако до этого планета имела более плотную атмосферу, а на ее поверхности функционировали полноценные реки и озера. Тепло и питательные вещества на раннем марсианском дне могли обеспечить идеальные условия для зарождения жизни.

«Мы используем приборы на борту, чтобы проверить открытия, сделанные с орбиты, узнать древнюю среду, в которой они образовались, и выяснить, сохранили ли они какие-либо доказательства марсианской жизни», — добавил заместитель научного руководителя проекта Эллиот Сефтон-Нэш.

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Марсоход Rosalind Franklin будет оборудован специальным буром для исследования пород глубоко под поверхностью планеты. Он будет работать в тандеме с орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter, чтобы максимально эффективно сканировать местность. Их главная общая цель – найти физические доказательства или так называемые биосигнатуры древней жизни.

Напомним, новый снимок марсохода NASA спровоцировал споры о развалинах инопланетной цивилизации . Известный уфолог считает, что марсоход зафиксировал руины сооружения с дверным проемом, похожим на старинное жилище разумных существ.

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