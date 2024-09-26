Идентифицирована первая жертва каннибализма с арктической экспедиции "корабля-призрака"

Первой известной жертвой каннибализма во время обреченной экспедиции Франклина в 1845 году идентифицирован капитан Джеймс Фитцджеймс, погибший во время экспедиции Британского королевского флота.

Об этом пишет Mirror.

Офицер стал вторым участником злополучной миссии в 1845 году, которого удалось найти с помощью ДНК и генеалогических доказательств. Фитцджеймс был одним из капитанов двух пропавших кораблей британского исследователя сэра Джона Франклина.

Экспедиция имела целью найти северо-западный проход через канадскую Арктику, но стала историей голода и смерти. Командир и его 128 человек так и не вернулись. Позже неидентифицированные скелетные остатки многих моряков были обнаружены в разных местах канадской Арктики. Дуглас Стэнтон из Университета Ватерлоо в Канаде и его коллеги идентифицировали Фитцджеймса, сравнив профили Y-хромосомы из зуба, найденного на канадском острове Короля Уильяма, с мазками из щек одного из его наследников.

Донор имел доказанную генеалогическую связь с капитаном через их прадеда. Они совпали с образцом ДНК, найденным на археологических раскопках на острове Короля Уильяма, где была найдена 451 кость по меньшей мере 13 моряков "Франклина".

"Мы работали с качественным образцом, что позволило нам создать профиль Y-хромосомы, и нам удалось получить совпадение", — сказал Стивен Фратпьетро из лаборатории палео-ДНК Лейкхеда.

Предварительный анализ, проведенный покойной биоархеологом Энн Кинлисайд, обнаружил следы порезов на многих найденных останках, причем на одной нижней челюстной кости, которая теперь идентифицирована как принадлежащая Фитцджеймсу, было несколько следов порезов. Это указывает на то, что некоторые из последних уцелевших, передвигавшихся по суше, прибегали к употреблению в пищу частей тела Фитцджеймса и нескольких других моряков.

Эта находка "открывает отчаяние моряков "Франклина", — сказала Трина Свонстон из Университета МакЮэна в Канаде, которая не участвовала в исследовании. Фитцджеймс – лишь второй из тех 105, кого удалось идентифицировать, присоединившись к Джону Грегори, инженеру на борту HMS Erebus, которого команда идентифицировала в 2021 году. "Идентификация останков Фитцджеймса дает новые сведения о печальном конце экспедиции", - сказал Стэнтон, археолог из Университета Ватерлоо.

Исследователи проводят дальнейшие исследования ДНК найденных останков. Франклин умер во время путешествия, а Фитцджеймс был одним из двух мужчин, преградивших его место. Когда их два корабля — "Эребус" и "Террор" — попали в ледяную ловушку, Фитцджеймс помог 105 членам экипажа бежать из Арктики. Фитцджеймс также подписал последнее известное сообщение по экспедиции.

"Сэр Джон Франклин умер 11 июня в 1847 году, и общее число погибших в экспедиции к этому времени составляло девять офицеров и 15 матросов... (Мы) отправляемся завтра, 26-го, к реке Бакс-Фиш", — говорится в этом сообщении.

Обломки корабля "Эребус" были обнаружены десять лет назад. Другой корабль, "Террор", был найден в 2016 году.

Напомним, в Китае исследовали самый древний в мире сыр, более 3000 лет хранившийся на мумиях. Выводы китайских ученых подвергают сомнению устоявшееся мнение о том, что кефир возник в горном регионе Северного Кавказа на территории современной Российской Федерации.

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