"Их будет больше": на острове Пасхи нашли нового каменного идола (видео)

На острове Пасхи, на дне высохшего вулканического озера, обнаружили нового каменного идола моаи.

Об этом пишет Live Science.

Озеро Рано Рараку, в котором обнаружили находку, высохло совсем недавно. В кратере была пресная вода, однако из-за климатических изменений и других факторов, в частности, из-за деятельности человека, она исчезла. В 2018 году воды в озере почти не было.

Как статуя оказалась на дне озера, никто не знает, но ученые предполагают, что это не последний идол, лежащий на дне кратера.

"Мы думали, что знаем все моаи, но потом появляется новый. Их, скорее всего, будет больше", – поделился археолог из Университета Аризоны Терри Хант.

Справка:

На острове Пасхи расположены около тысячи всемирно известных гигантских каменных изваяний и резных фигурок, самая большая из которых весит 74 тонны и достигает 10 метров высотой. Фигуры вырезали коренные жители Рапа-Нуи где-то между 1400 и 1650 годами. Они расположены так, чтобы образовать кольцо вокруг острова.

Долгое время идолы были загадкой для ученых – ученые размышляли над тем, зачем они были созданы и какое их символическое значение. К каким выводпм они пришли — читайте по ссылке.

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