Их съедают свои же: шокирующие факты о 5 животных, для которых каннибализм является нормой

Шимпанзе / © Freepik

Реклама

Каннибализм среди животных встречается чаще, чем кажется. Часть животных может уничтожать или поедать представителей собственного вида, руководствуясь инстинктами выживания.

Об этом сообщило издание Times of India.

Такие формы каннибализма встречаются в разных средах — от саванн и океанов до пустынь и тропических лесов. Вот пять видов, у которых ученые наблюдали подобное поведение.

Реклама

В львиных прайдах самцы, которые захватывают власть, часто убивают детенышей предыдущего вожака. Иногда их даже съедают. Так они устраняют гены конкурента и заставляют самок быстрее вернуться к репродуктивному циклу. Самки пытаются защищать малышей, однако не всегда успешно.

Среди хомяков каннибализм чаще всего связан со стрессом или нехваткой ресурсов. Самка может съесть новорожденных детенышей, если испытывает недостаток пищи, витаминов или угрозу для гнезда. Это позволяет сохранить энергию и повысить шансы на здоровое потомство в будущем.

У песчаных тигровых акул каннибализм начинается еще до рождения. В утробе матери самые сильные эмбрионы поедают более слабых. В результате выживает лишь по одному детенышу из каждой матки — уже хорошо развитому и готовому к самостоятельной охоте. Это явление известно как внутриутробный каннибализм.

Скорпионы демонстрируют другую крайность — самопожертвование. В периоды дефицита пищи самка позволяет новорожденным детенышам съесть ее. Перед этим она неделями носит их на спине, почти не питаясь. Такое «последнее кормление» повышает шансы молодняка выжить в суровых условиях пустыни.

Реклама

У шимпанзе зафиксированы единичные случаи, когда самцы убивают и поедают детенышей, в отцовстве которых сомневаются. Чаще всего это происходит во время борьбы за власть в группе. Подобное поведение ускоряет восстановление фертильности самок и позволяет доминантным самцам передать собственные гены.

Напомним, в бразильских горах обнаружили лягушку длиной с ноготь — и это ранее неизвестный науке вид. Ее нашли благодаря необычному кваканью.