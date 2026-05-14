Их всего 30 в мире: в Дании нашли мистические монеты-обереги времен викингов

Монеты «Агнец Божий» должны были защищать владельца от викингов / Источник: Национальный музей Дании

На полуострове Ютландия в Дании с помощью металлоискателей обнаружили две уникальные серебряные монеты , известные как Agnus Dei («Агнец Божий»). По информации Национального музея Дании, эти деньги были выпущены в Англии в 1009 году и несли мощный сакральный смысл — они должны стать божественной защитой для христиан от языческих захватчиков-викингов.

Об удивительной находке пишет Popular Science.

Король «Беспомощный Совет» и отчаянные молитвы

История этих монет неразрывно связана с правлением английского короля Этельреда II, известного как «Неразумный» или «Неготовый». Интересно, что это прозвище возникло в XII веке в результате игры слов. Имя Этельред означало «благородный совет», а добавив к нему древнеанглийское слово «unræd» (плохой совет), подданные получили саркастическое прозвище для монарха, оказавшегося совершенно не способным оградить страну от викингов.

Когда очередные волны скандинавских нападений захлестнули Англию, отчаявшийся Этельред II приказал народу соблюдать строгий пост и каяться. Одновременно он инициировал выпуск новых монет с ярко выраженной христианской символикой в надежде на высшие силы.

Агнец и Голубь вместо портрета монарха

Дизайн монет Agnus Dei кардинально отличался от традиционных английских денег того времени, где на аверсе всегда чеканили профиль короля.

На новых монетах изобразили «Агнца Божия», пронизанного крестом, что символизировало распятие Иисуса Христа. Под фигурой ягнята разместили табличку с греческими буквами альфа и омега — символом Бога как начала и конца всего сущего. На реверсе был изображен взлетающий вверх голубь, олицетворяя Святой Дух.

Сработал ли серебряный оберег

Несмотря на горячие молитвы и божественные символы, монеты не помогли защитить Англию. Набеги викингов продолжались, и скандинавы активно забирали эти же христианские обереги как дань. Интересно, что язычники не переплавляли их сразу, а часто использовали как экзотические украшения.

«Больше всего меня увлекает то, как из такой маленькой монеты можно развернуть целую историю об английских королях и христианстве в Англии, которая тянет ниточки к датским королям-викингам, датской монетной системе и даже к созданию датского государства. Представьте только, как много истории содержит такая маленькая монета! – подчеркнула Гитте Тарнов Ингвардсон, археологиня из Национального музея Дании.

